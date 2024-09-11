Кремль призвал Трампа и Харрис «оставить в покое» имя Путина

В Кремле обратили внимание на то, что имя президента России Владимира Путина несколько раз упоминалось на дебатах между кандидатами на пост президента США. Москва надеется, что американские политики оставят российского лидера в покое, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Фамилия Путин используется так, скажем так, как один из инструментов во внутриполитической борьбе США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», - сказал Песков журналистам, комментируя состоявшиеся дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, в которых упоминался президент РФ.

Песков заявил, что в Кремле не имели возможности следить за дебатами, поскольку они шли по московскому времени ночью. «Но утром, конечно, видели новостные сообщения с разными заявлениями, которые были сделаны в ходе этих дебатов», - сказал он.

При этом в Кремле обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали российского президента и Россию, добавил он. «Позиция вполне понятна. США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о самих дебатах, он подчеркнул, что оценку должны давать американские избиратели.

В ночь с 10 на 11 сентября в Филадельфии прошли теледебаты между кандидатами в президенты США — демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Организатором дебатов выступил телеканал ABC. Сами выборы должны состояться 5 ноября.

В ходе дебатов, помимо всего прочего, обсуждался конфликт в Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что завершит там боевые действия в случае своей победы. «Байден понятия не имел, как с ним (Владимиром Путиным) разговаривать», — сказал республиканец.

Харрис, в свою очередь, заявила, что ее оппонент завершит конфликт, только если «сдаст позиции».