Россия пытается напугать США

Все ракеты ATACMS, которые США поставили или поставят в будущем Украине, «будут уничтожены на поле боя», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, все передаваемое Украине оружие будет уничтожено, как это уже было с прошлыми поставками. «А нашим противникам на поле боя будет нанесено поражение. Нет сомнений, что цели, которые они перед собой ставят, не могут быть достигнуты», - сказал Рябков.

Он заявил, что «планы властей США позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России являются новым шагом эскалации конфликта». «Вашингтон тотально контролирует Киев и, без сомнения, ни один шаг со стороны киевского режима не может быть сделан без благословения или помощи во всех ее проявлениях со стороны США и других западных союзников», - отметил Рябков.

Замминистра также сказал, что «Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине».

«Те, кто там (в Украине) у власти, должны отбросить свои запреты на любые контакты. Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», - заявил он.

По словам Рябкова, «украинскому правительству необходимо открыть глаза на реальность, сравнить то, что они видят на поле боя, с их очередными сфабрикованными представлениями о том, что возможно, а что нет».