«Полковники не нужны»: Гиркина не пускают на войну

Одному из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорю Гиркину (Стрелкову) дважды отказали в отправке на войну в Украину. Об этом он сам сообщил в письме из колонии, с которым ознакомились «Осторожно, новости».

«Я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз с мотивировкой «полковники нам не нужны». Даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — отметил Стрелков.

В связи с этим он попросил официально опровергнуть появившуюся недавно новость о том, что его отправляют на фронт. Сообщение об этом в начале сентября распространил телеграм-канал Shot, источник которого утверждал, что экс-командиру донецких сепаратистов заменили лишение свободы на службу в зоне боевых действий.

До этого Стрелков сам просил отправить его на войну, однако по закону осужденные по «экстремистским» статьям не могут служить в вооруженных силах. Дело против него возбудили из-за двух постов в телеграме: в первом речь шла о возможной сдаче Крыма, а во втором — о невыплатах довольствия военным. Стрелков вину не признал.