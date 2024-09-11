USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

«Полковники не нужны»: Гиркина не пускают на войну

14:34 1545

Одному из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорю Гиркину (Стрелкову) дважды отказали в отправке на войну в Украину. Об этом он сам сообщил в письме из колонии, с которым ознакомились «Осторожно, новости».

«Я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз с мотивировкой «полковники нам не нужны». Даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — отметил Стрелков.

В связи с этим он попросил официально опровергнуть появившуюся недавно новость о том, что его отправляют на фронт. Сообщение об этом в начале сентября распространил телеграм-канал Shot, источник которого утверждал, что экс-командиру донецких сепаратистов заменили лишение свободы на службу в зоне боевых действий.

До этого Стрелков сам просил отправить его на войну, однако по закону осужденные по «экстремистским» статьям не могут служить в вооруженных силах. Дело против него возбудили из-за двух постов в телеграме: в первом речь шла о возможной сдаче Крыма, а во втором — о невыплатах довольствия военным. Стрелков вину не признал.

Мирзоян: «Говорят, что родились в Азербайджане, чтобы получить убежище»
Мирзоян: «Говорят, что родились в Азербайджане, чтобы получить убежище»
17:10 211
Россия об угрозе армянским границам
Россия об угрозе армянским границам
16:52 766
Патриарх Кирилл об Азербайджане
Патриарх Кирилл об Азербайджане
16:35 1325
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
16:24 1316
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару наш обзор; все еще актуально
11:12 3438
Заявление России по «Зангезурскому коридору»
Заявление России по «Зангезурскому коридору»
15:12 5296
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа главная тема; все еще актуально
08:53 10951
Эрдоган о возвращении Крыма Украине
Эрдоган о возвращении Крыма Украине
15:59 2646
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту
13:48 5762
Китай не хочет менять позицию по Украине
Китай не хочет менять позицию по Украине
14:08 1787
Россия рапортует об «успехах» в Курской области
Россия рапортует об «успехах» в Курской области
14:05 2910

ЭТО ВАЖНО

Мирзоян: «Говорят, что родились в Азербайджане, чтобы получить убежище»
Мирзоян: «Говорят, что родились в Азербайджане, чтобы получить убежище»
17:10 211
Россия об угрозе армянским границам
Россия об угрозе армянским границам
16:52 766
Патриарх Кирилл об Азербайджане
Патриарх Кирилл об Азербайджане
16:35 1325
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
16:24 1316
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару наш обзор; все еще актуально
11:12 3438
Заявление России по «Зангезурскому коридору»
Заявление России по «Зангезурскому коридору»
15:12 5296
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа главная тема; все еще актуально
08:53 10951
Эрдоган о возвращении Крыма Украине
Эрдоган о возвращении Крыма Украине
15:59 2646
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту
13:48 5762
Китай не хочет менять позицию по Украине
Китай не хочет менять позицию по Украине
14:08 1787
Россия рапортует об «успехах» в Курской области
Россия рапортует об «успехах» в Курской области
14:05 2910
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться