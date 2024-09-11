Республиканцы расстроены выступлением Трампа на дебатах

Несколько раз в течение более чем 90-минутных дебатов Харрис, похоже, пыталась задеть Трампа атаками на темы, которые затрагивают его интересы, а именно масштабы толпы на митингах республиканца, его богатство и то, что мировые лидеры «смеются» над ним. Подобная тактика была направлена на выведение Трампа из равновесия, и некоторые республиканцы говорят, что Харрис это удалось.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США сетуют на выступление кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на первых и, возможно, единственных дебатах против соперницы от демократов Камалы Харрис, пишет The Hill.

«Мне просто грустно. Она точно знала, где ударить, чтобы задеть его за живое. Просто в общем разочаровывает, что он не был сдержаннее, чем во время первых дебатов. Путь стал очень узким. Это не очень хорошо», - сказал один из республиканцев Палаты, поддерживающий Трампа.

Второй республиканец Палаты представителей также на условиях анонимности заявил, что «многие» в партии разочарованы тем, что Трамп не смог придерживаться своей позиции в течение дебатов. По его словам, Харрис удачно справилась с задачей «провоцировать» Трампа.

«Пока много упущенных возможностей. Это не катастрофично, но и не хорошо», – сказал третий республиканец.

Другой республиканец Палаты представителей выступил против ABC News и Харрис, критикуя модераторов за то, что они не проверяли правдивость заявлений кандидата от демократов, а сосредоточились только на Трампе. Но законодатель также признал, что Трамп пострадал от «упущенных возможностей».

Демократы в Палате представителей тем временем охотно хвалят Харрис, наслаждаясь тем, что они назвали положительным результатом.

Дебаты во вторник, 10 сентября, стали ключевым моментом в избирательном цикле 2024 года, поскольку Трамп и Харрис впервые встретились лично, и это был первый прямой «словесный поединок» между двумя кандидатами. Попытки Харрис задеть своего соперника за живое во время дебатов стали одними из самых ярких моментов мероприятия. Трамп, со своей стороны, заявил, что он показал сильное выступление.