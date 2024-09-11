Заявление России по «Зангезурскому коридору»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва привержена предыдущим соглашениям с Ираном по «Зангезурскому коридору», сообщает агентство Mehr.



Шойгу сделал это заявление на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. «Россия придерживается предыдущих соглашений с Тегераном по Зангезуру, и политика Москвы в этом отношении нисколько не изменилась», - сказал Шойгу.

В ходе беседы секретарь Совбеза заявил, что Москва поддерживает суверенитет Тегерана над тремя островами страны в Персидском заливе.