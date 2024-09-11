«План Б»: Запад выдвинул Киеву требования
Страны Запада требуют от Киева сформулировать реалистичные цели на 2025 год и подумать о «плане Б» в войне против России, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Неожиданный прорыв в Курскую область показал, что Киев все еще способен удивлять даже своих союзников, ситуация в целом остается для Украины сложной: Россия уничтожает ее энергетическую инфраструктуру и медленно продвигается в Донецкой области. Поэтому западным политикам нужен план, который можно было бы предъявить своим уставшим от войны избирателям.
По словам высокопоставленных европейских чиновников, Киеву было сказано, что для полной победы над Россией Украине потребуется поддержка Запада на сотни миллиардов долларов, которые ни США, ни Европа в реальности дать не могут. И хотя союзники по-прежнему поддерживают долгосрочное стремление освободить захваченные РФ украинские территории, некоторые европейские дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих военных планах. Более четко и убедительно сформулированные цели должны помочь западным чиновникам убедить своих граждан в необходимости продолжать поставлять в Украину оружие и помощь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, которые в среду прибыли в Киев в том числе для того, чтобы обсудить, как лучше всего определить, что можно будет считать победой и что потребуется для ее достижения, рассказали WSJ западные чиновники. В последние недели Киев с этой же целью посетил ряд высокопоставленных официальных лиц из США и ЕС.
«Мы намерены внимательно выслушать наших украинских партнеров, — сказал Блинкен накануне своей поездки с Лэмми в Киев. — В ближайшие дни мы передадим полученную информацию [британскому] премьер-министру и президенту Байдену».
Владимир Зеленский и Владимир Путин в последнее время несколько раз заявляли о готовности к мирным переговорам, хотя каждый подчеркивал, что будет вести их только на своих условиях. Западные чиновники подчеркивают, что не верят в добрую волю Путина и считают, что он продолжает верить в свою способность добиться военных успехов, необходимых для лишения Украины независимости, пишет WSJ. Зеленский, в свою очередь, пообещал представить то, что он назвал планом победы, во время своего сентябрьского визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. «Я надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США [Камале] Харрис и [Дональду] Трампу и получить обратную связь», — сказал он на прошлой неделе во время визита в Италию.
Президенту Украины, который ранее подписал указ о невозможности вести переговоры с Путиным, приходится корректировать свою позицию ввиду сложностей с получением финансовой и военной поддержки от Запада и изменений в общественном мнении в самой Украине. Все больше украинцев говорят о готовности начать переговоры о прекращении войны, хотя подавляющее большинство по-прежнему не готово ради этого поступиться территориями.