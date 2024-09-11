«План Б»: Запад выдвинул Киеву требования

Страны Запада требуют от Киева сформулировать реалистичные цели на 2025 год и подумать о «плане Б» в войне против России, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Неожиданный прорыв в Курскую область показал, что Киев все еще способен удивлять даже своих союзников, ситуация в целом остается для Украины сложной: Россия уничтожает ее энергетическую инфраструктуру и медленно продвигается в Донецкой области. Поэтому западным политикам нужен план, который можно было бы предъявить своим уставшим от войны избирателям.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, Киеву было сказано, что для полной победы над Россией Украине потребуется поддержка Запада на сотни миллиардов долларов, которые ни США, ни Европа в реальности дать не могут. И хотя союзники по-прежнему поддерживают долгосрочное стремление освободить захваченные РФ украинские территории, некоторые европейские дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих военных планах. Более четко и убедительно сформулированные цели должны помочь западным чиновникам убедить своих граждан в необходимости продолжать поставлять в Украину оружие и помощь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, которые в среду прибыли в Киев в том числе для того, чтобы обсудить, как лучше всего определить, что можно будет считать победой и что потребуется для ее достижения, рассказали WSJ западные чиновники. В последние недели Киев с этой же целью посетил ряд высокопоставленных официальных лиц из США и ЕС. «Мы намерены внимательно выслушать наших украинских партнеров, — сказал Блинкен накануне своей поездки с Лэмми в Киев. — В ближайшие дни мы передадим полученную информацию [британскому] премьер-министру и президенту Байдену».