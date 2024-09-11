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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Азербайджан на 47-м международном чемпионате WorldSkills

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15:22 522

10 сентября в Лионе состоялась официальная церемония открытия 47-го Международного чемпионата WorldSkills. До 15 сентября 1400 участников из 70 стран будут соревноваться по 65 различным специальностям. Наша страна представлена на этих соревнованиях по 6 специальностям (сварка, кулинария, веб-технологии, цифровая 3D-игры, кибербезопасность и парикмахерское дело). Наша команда состоит из победителей национального конкурса «Skills Азербайджан 2023».

Отметим, что на Генеральной ассамблее организации WorldSkills International и Международной конференции WorldSkills, проводимой в рамках соревнований, нашу страну представляет директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов в качестве официального представителя в организации. Международные соревнования WorldSkills — крупнейшее и престижнейшее в мире мероприятие в сфере профессионального образования, проводимое раз в два года.

Организация WorldSkills International работает в направлении повышения интереса и обучения молодежи профессиональному образованию. Азербайджан присоединился к организации WorldSkills International в 2020 году. В 2023 году Общественное объединение «WorldSkills Азербайджан» начало действовать как национальная платформа поддержки развития технических навыков и компетенций по профессиям, организации олимпиад, адаптации профессионального образования к международным стандартам, а также расширения и координации продвижения профессионального образования студентов.

В рамках соревнований планируется провести ряд встреч с участием международных компаний и партнеров, работающих в направлении развития сферы профессионального образования в мире, а также изучить передовой опыт и обсудить перспективы сотрудничества.

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