Эрдоган о возвращении Крыма Украине
15:59 2656
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не прилетел на саммит Крымской платформы, но выступил по видео и призвал вернуть Украине Крым.
Эрдоган заявил, что Турция поддерживает восстановление контроля Украины над своими границами.
«Поддержка Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права», - приводит слова президента Турции местное издание Anadolu.
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