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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Эрдоган о возвращении Крыма Украине

15:59 2656

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не прилетел на саммит Крымской платформы, но выступил по видео и призвал вернуть Украине Крым.

Эрдоган заявил, что Турция поддерживает восстановление контроля Украины над своими границами.

«Поддержка Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права», - приводит слова президента Турции местное издание Anadolu.

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