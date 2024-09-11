Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме

На фестивале в Амстердаме был показан документальный фильм телекомпании СВС об азербайджанском прошлом Еревана.

Речь идет о ленте «Скрытое наследие Еревана», включенной в список соискателей главного приза престижного кинофестиваля ARFF в Амстердаме за лучший документальный фильм.

Отметим, что Международный кинофестиваль Around (ARFF) — это независимое ежегодное мероприятие, в рамках которого представляются художественные, документальные и короткометражные фильмы, претендующие на получение премии IMDb.

В жюри конкурса входят актер Дэнни Гловер, обладатель четырех премий «Грэмми», известный кинозрителям по фильмам «Побег из Алькатраса», «Большой каньон», «Последний черный в Сан-Франциско», Джим Райджел, один из сценаристов знаменитой трилогии «Властелин колец», а также «Годзиллы», Стив Кастор, отвечавший за все спецэффекты в фильмах Конан-Варвар», «Хроники Нарнии» и «Путешествие Гулливера», и другие знаменитости.

Отметим также, что музыку к фестивальным фильмам в жюри будет оценивать Дэниэл Бамбата Марли – внук всемирно известного короля «рэгги» Боба Марли.