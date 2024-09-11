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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Патриарх Кирилл об Азербайджане

16:35 1344

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Азербайджан «страной, с которой он очень связан». Соответствующее заявление Кирилл сделал, отвечая на вопрос журналистов после выступления с лекцией на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Азербайджан – это страна, с которой я очень связан. И в первую очередь, через личную искреннею, сердечную дружбу с вашим президентом. Когда мы с ним познакомились и пообщались, очень много было совпадений в нашем мировоззрении, нашем понимании истории, в нашем понимании происходящего сейчас. Поэтому я дружен с вашим президентом и с его семьей, как ни с одним другим президентом в мире.

Азербайджан - современное государство. Можно сказать, многорелигиозное. В стране присутствуют исламская и православная общины. Никаких межрелигиозных конфликтов не существует. Государство регулирует эти отношения, не вторгаясь во внутреннюю жизнь религиозных общин. Считаю, что Азербайджан является образцовым государством. Тем более что существуют две сильные общины – в первую очередь, мусульманская, которая более многочисленная, а также православная. И при том взаимодействие этих сил очень гармонизировано. Могу только поздравить, что у вас такой замечательный президент. Я рад и тому, что существуют очень лично близкие отношения между нашими президентами, а значит, укрепляется дружба между народами», - заключил патриарх Кирилл.

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