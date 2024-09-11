Россия об угрозе армянским границам

Спикер парламента Армении Ален Симонян «невнимательно следит за высказываниями премьер-министра своей страны», говоря о пересмотре необходимости нахождения войск РФ на границе с Ираном и Турцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, базовый документ, регламентирующий статус пограничных войск РФ в Армении, имеет бессрочный характер.

«Уже более 30 лет российские пограничники охраняют рубежи Республики Армении и неоднократно подтверждают востребованность своего присутствия, в частности, не допуская незаконное пересечение границы и наркотрафика», - сказала она, отметив, что «уход пограничников с территории Армении негативно повлияет на безопасность республики».

Захарова также сообщила, что спикер парламента Армении «не является достаточно компетентным для обсуждения подобных вопросов». По ее словам, «в этом вопросе нужно дать слово тем, кто по-настоящему охраняет границу Армении, а не сидит в мягких креслах».