Украина вывела из строя еще один российский НПЗ

Еще один крупный российский нефтеперабатывающий завод, расположенный вблизи столичного региона, столкнулся со сбоем и был вынужден частично сократить производство.

Расположенный в 300 км от Москвы НПЗ «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», перерабатывающий 15 млн тонн нефти в год, 10 сентября остановил установку каталитического крекинга, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, точная причина аварии неизвестна: это может быть неисправность с транспортом или регенерацией катализатора. Ремонт установки, которая используется для производства высокооктановых марок бензина, займет около недели, рассказал один из источников. По словам другого, завод будет вынужден снизить выпуск Аи-95, однако 92-го бензина будет производить больше.

Проблемы на Ярославском заводе возникли в день крупнейшего с начала войны налета украинских дронов, который охватил девять регионов, в том числе Подмосковье, где БПЛА врезался в многоэтажку. В результате возникшего пожара один человек погиб, восемь пострадали.

Всего, по данным Минобороны, в атаке участвовали не менее 144 БПЛА. О том, что дроны долетали до Ярославля, где расположен НПЗ ЯНОС, власти не сообщали.