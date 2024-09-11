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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Украина вывела из строя еще один российский НПЗ

16:57 461

Еще один крупный российский нефтеперабатывающий завод, расположенный вблизи столичного региона, столкнулся со сбоем и был вынужден частично сократить производство.

Расположенный в 300 км от Москвы НПЗ «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», перерабатывающий 15 млн тонн нефти в год, 10 сентября остановил установку каталитического крекинга, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, точная причина аварии неизвестна: это может быть неисправность с транспортом или регенерацией катализатора. Ремонт установки, которая используется для производства высокооктановых марок бензина, займет около недели, рассказал один из источников. По словам другого, завод будет вынужден снизить выпуск Аи-95, однако 92-го бензина будет производить больше.

Проблемы на Ярославском заводе возникли в день крупнейшего с начала войны налета украинских дронов, который охватил девять регионов, в том числе Подмосковье, где БПЛА врезался в многоэтажку. В результате возникшего пожара один человек погиб, восемь пострадали.

Всего, по данным Минобороны, в атаке участвовали не менее 144 БПЛА. О том, что дроны долетали до Ярославля, где расположен НПЗ ЯНОС, власти не сообщали.

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