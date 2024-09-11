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Мирзоян: «Говорят, что родились в Азербайджане, чтобы получить убежище»

17:10 3917

Немало случаев, когда граждане Армении, думая, что таким образом могут легче получить убежище в разных странах, указывают в своих данных о месте рождения и иные данные, отмечают также Азербайджан, полагая, что это может придать дополнительную легитимизацию их заявке. Об этом во время правительственного часа в парламенте 11 сентября заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, «это не снимает обязательство сделать так, чтобы в случае возвращения из страны получения убежища этих людей отправили в Армению, а не в Азербайджан».

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