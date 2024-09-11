Казахстан соблюдает санкции против России

Казахстан соблюдает санкции в отношении России, а случаи их нарушения носят единичный характер и сразу же пресекаются, заявил в среду вице-премьер, министр национальной экономики республики Нурлан Байбазаров, сообщает The Moscow Times.

«Когда мы видим подозрительные операции, то сразу действуем: закрываем счета, направляем проверку», — сказал Байбазаров.

По словам чиновника, в нарушении санкционного режима были уличены лишь две казахстанские компании, которые по роду деятельности оказались «однодневками». «Это временные компании, они создавались для купли-продажи определенных видов товаров. То есть открывались, проводили операции и потом закрывались. В этот промежуток они, конечно, попали в поле зрения финансовой разведки и было принято решение включить их в список санкций», — сказал Байбазаров.

Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в РФ после того, как западные компании покинули российский рынок, а банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции.