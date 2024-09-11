USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Казахстан соблюдает санкции против России

17:22 660

Казахстан соблюдает санкции в отношении России, а случаи их нарушения носят единичный характер и сразу же пресекаются, заявил в среду вице-премьер, министр национальной экономики республики Нурлан Байбазаров, сообщает The Moscow Times.

«Когда мы видим подозрительные операции, то сразу действуем: закрываем счета, направляем проверку», — сказал Байбазаров.

По словам чиновника, в нарушении санкционного режима были уличены лишь две казахстанские компании, которые по роду деятельности оказались «однодневками». «Это временные компании, они создавались для купли-продажи определенных видов товаров. То есть открывались, проводили операции и потом закрывались. В этот промежуток они, конечно, попали в поле зрения финансовой разведки и было принято решение включить их в список санкций», — сказал Байбазаров.

Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в РФ после того, как западные компании покинули российский рынок, а банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции.

Ильгар Мамедов подал в отставку
Ильгар Мамедов подал в отставку
19:34 573
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
19:19 742
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
18:50 1316
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту; все еще актуально
13:48 7397
Вылетает еще один гигант: Intel!
Вылетает еще один гигант: Intel! наш комментарий
18:54 1620
Контрнаступление России в Курске
Контрнаступление России в Курске обновлено 17:58
17:58 25158
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане! наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 6699
Volkswagen закрывает заводы в Германии
Volkswagen закрывает заводы в Германии новый поворот
18:39 1430
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару наш обзор; все еще актуально
11:12 4019
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа главная тема; все еще актуально
08:53 11828
Али Асадов собрал министров
Али Асадов собрал министров фото
18:18 1180

ЭТО ВАЖНО

Ильгар Мамедов подал в отставку
Ильгар Мамедов подал в отставку
19:34 573
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
19:19 742
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
18:50 1316
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту; все еще актуально
13:48 7397
Вылетает еще один гигант: Intel!
Вылетает еще один гигант: Intel! наш комментарий
18:54 1620
Контрнаступление России в Курске
Контрнаступление России в Курске обновлено 17:58
17:58 25158
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане! наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 6699
Volkswagen закрывает заводы в Германии
Volkswagen закрывает заводы в Германии новый поворот
18:39 1430
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару
Нефть падает, а азербайджанская растет. Благодаря Хафтару наш обзор; все еще актуально
11:12 4019
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа главная тема; все еще актуально
08:53 11828
Али Асадов собрал министров
Али Асадов собрал министров фото
18:18 1180
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться