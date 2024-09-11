Россия призвала Пашиняна к «уважению»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу правительства Армении Никола Пашиняна с уважением относиться к тем, кто «ценой своей жизни боролся за мир» на Южном Кавказе.

Об этом Захарова заявила, отвечая на вопрос касательно реализации трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года и недавних заявлений Пашиняна.

«Реализуются они (документы) не по мановению волшебной палочки, а людьми, которые вносят свой вклад, жертвуют не только временем, а порой жизнями для того, чтобы написанное стало явью. Поэтому вот так вот легковесно, если не сказать безответственно относиться к цитированию документов, мне кажется, нельзя», - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что нужно «с уважением относиться к усилиям тех, кто вырабатывал положение соответствующих документов для достижения мира и стабильности в регионе».

«Вот это самое важное, что ответственные политики не должны безответственно относиться к тем документам, которые выработаны по итогам сложного исторического процесса», - подытожила она.