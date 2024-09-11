Азербайджану пообещали поддержку по-союзнически
Москва готова «по-союзнически» оказывать Баку всяческое содействие в вопросе вступления в БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы с уважением относимся к суверенному стремлению каждой страны, и сейчас в данном случае Азербайджана, выстраивать более плотные взаимодействия с БРИКС. Объединение объективно приобретает все больше единомышленников, которые разделяют все больше общий настрой на формирование более справедливой, равноправной, всеобъемлющей архитектуры международного сотрудничества», - сказала Захарова.
По ее словам, на данный момент более 30 государств выразили свою заинтересованность «в развитии системных связей с БРИКС».
«Москва готова по-союзнически оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе. Двери БРИКС остаются открытыми», - заявила Захарова.