Азербайджану пообещали поддержку по-союзнически

«Мы с уважением относимся к суверенному стремлению каждой страны, и сейчас в данном случае Азербайджана, выстраивать более плотные взаимодействия с БРИКС. Объединение объективно приобретает все больше единомышленников, которые разделяют все больше общий настрой на формирование более справедливой, равноправной, всеобъемлющей архитектуры международного сотрудничества», - сказала Захарова.

По ее словам, на данный момент более 30 государств выразили свою заинтересованность «в развитии системных связей с БРИКС».

«Москва готова по-союзнически оказывать Баку всяческое содействие в этом вопросе. Двери БРИКС остаются открытыми», - заявила Захарова.