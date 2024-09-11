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Директор ФИФА Эльхан Мамедов вместе с норвежцами против расизма

ФОТО
Отдел спорта
18:01 737

Директор ФИФА по европейским ассоциациям Эльхан Мамедов встретился в Осло с президентом Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавенесс и другими представителями Норвегии в сферах футбола, спорта и бизнеса, чтобы обсудить роль футбола в борьбе с расизмом в обществе, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ФИФА.

На круглом столе, организованном NFF, бывший генсек и исполнительный вице-президент АФФА представил позицию ФИФА о нулевой терпимости к расизму в футболе и рассказал о недавних шагах, предпринятых для укрепления своей позиции.

Жест скрещенных рук «Нет расизму», единогласно одобренный на 74-м Конгрессе ФИФА в мае 2024 года, был представлен на проходящем в Колумбии чемпионате мира среди девушек до 20 лет. Этот жест, являющийся одним из пяти основных принципов, которые ФИФА попросила внедрить национальные ассоциации, дополняет трехэтапную процедуру, введенную в 2017 году, которая позволяет судьям сначала останавливать, затем приостанавливать и в конечном итоге прекращать игры после случаев дискриминации.

«Было здорово присоединиться к круглому столу, организованному NFF, для обсуждения таких важных тем, - сказал региональный директор ФИФА в Европе Эльхан Мамедов, посетивший также в Осло матч Лиги наций Норвегия - Австрия (2:1). - Для ФИФА важно знать, что местные заинтересованные стороны также хотели бы активизировать кампанию по борьбе с расизмом во всем мире, и это была хорошая возможность представить трехэтапную процедуру, связанную с жестом «Нет расизму».

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