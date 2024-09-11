Директор ФИФА Эльхан Мамедов вместе с норвежцами против расизма

Директор ФИФА по европейским ассоциациям Эльхан Мамедов встретился в Осло с президентом Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавенесс и другими представителями Норвегии в сферах футбола, спорта и бизнеса, чтобы обсудить роль футбола в борьбе с расизмом в обществе, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ФИФА.

На круглом столе, организованном NFF, бывший генсек и исполнительный вице-президент АФФА представил позицию ФИФА о нулевой терпимости к расизму в футболе и рассказал о недавних шагах, предпринятых для укрепления своей позиции.

Жест скрещенных рук «Нет расизму», единогласно одобренный на 74-м Конгрессе ФИФА в мае 2024 года, был представлен на проходящем в Колумбии чемпионате мира среди девушек до 20 лет. Этот жест, являющийся одним из пяти основных принципов, которые ФИФА попросила внедрить национальные ассоциации, дополняет трехэтапную процедуру, введенную в 2017 году, которая позволяет судьям сначала останавливать, затем приостанавливать и в конечном итоге прекращать игры после случаев дискриминации.