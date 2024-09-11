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Али Асадов собрал министров

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В среду, 11 сентября, под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, в повестку заседания было включено обсуждение проектов государственного и сводного бюджетов на 2025 год и последующие три года, тенденций развития мировой экономики, основных гипотез, используемых в бюджетных прогнозах, текущей экономической ситуации и обновленных макроэкономических прогнозов на 2024–2028 годы, целевых показателей по параметрам бюджетного правила, ключевых направлений бюджетной политики на 2025–2028 годы, вопросов финансирования расходов, связанных с реконструкцией и восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения программы «Великое возвращение», сфер применения среднесрочной рамки расходов и механизма бюджетирования, ориентированного на результат, нынешней ситуации в сфере макроэкономической и финансовой стабильности, направлений политики, а также по другим текущим вопросам.

На мероприятии были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова, председателя Центрального банка Талеха Кязымова, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета соответствующим структурам были даны поручения по представлению Кабинету министров Азербайджанской Республики всех документов и данных, включенных в бюджетный конверт на 2025 год, для представления их президенту Азербайджанской Республики.

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