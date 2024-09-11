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Эмин Амруллаев на открытии школы имени Гейдара Алиева в Турции

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18:25 504

В строящемся в турецком Кахраманмараше квартале «Азербайджан» состоялась церемония открытия современной начальной школы имени Гейдара Алиева. В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр образования Турции Юсуф Текин и делегации обеих стран.

Гостям, ознакомившимся с созданными в школе условиями, сообщили, что при строительстве трехэтажного здания, фундамент которого был заложен в апреле прошлого года, также были учтены условия для детей с ограниченными возможностями. В школе есть спортзал, библиотека и территория, которую при необходимости можно использовать как убежище. Также созданы мастерская со специальными инструментами и учебными материалами, кабинет с музыкальными инструментами для проведения уроков музыки, две мастерские для проведения уроков искусства и труда, мастерская для совершенствования навыков по технологии, математике и инженерному делу.

Выступая на церемонии открытия, Эмин Амруллаев заявил, что братство Азербайджана и Турции существует не только на словах, но и на деле. Министр поздравил всех жителей города с открытием школы и пожелал успехов учителям и ученикам.

После землетрясения в провинции Кахраманмараш в феврале прошлого года было подписано «Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурных учреждений».

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