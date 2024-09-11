Volkswagen закрывает заводы в Германии

Автомобильная промышленность всегда была сферой гордости европейцев, особенно немцев. Казалось бы, никакие автомобили не могут конкурировать с такими брендами, как Mercedes, BMV, Volkswagen. И вдруг тревожный сигнал - Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии из-за убыточности. Еще недавно марки Polo, Golf, Tiguan считались самыми популярными моделями не только в Германии, но и далеко за пределами Европы. А выпускающая их Volkswagen всегда была в числе лучших автокомпаний мира. Но экономическая ситуация в последние годы стала настолько тяжкой, что сегодня в Европу врываются новые игроки. Германия, как место ведения бизнеса, все больше отстает в плане конкурентоспособности. Такого мнения придерживаются эксперты, в том числе и главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме. И сегодня в компании отмечают, что она планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и другой по выпуску компонентов. И не в какой-нибудь слаборазвитой стране, а в самой Германии. Кроме того, концерн также желает расторгнуть соглашение с профсоюзами о сохранении рабочих мест до 2029 года. В случае одобрения указанных планов это станет первым решением о закрытии автозаводов в Германии за всю 87-летнюю историю компании. А по словам главы рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло, даже основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Так что выход из ситуации остается только один.

Такой трудовой конфликт, безусловно, станет серьезным испытанием для генерального директора компании, который одновременно возглавляет другую марку популярных спортивных автомобилей - Porsche. Но этим все не ограничивается. В Volkswagen работает около 650 000 сотрудников по всему миру, почти 300 000 из них – в Германии. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители профсоюзов, а немецкая земля Нижняя Саксония, которой принадлежит 20% акций, часто встает на сторону профсоюзных организаций. А ожидать от них согласия на закрытие заводов и сокращение рабочих мест не стоит. А ситуация складывается действительно сложная. Вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной, почти беспрецедентной ситуации, заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме. По его словам, такой ситуации прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще более сложными, особенно для марки Volkswagen. Топ-менеджер констатировал, что положение германского концерна настолько серьезное, что невозможно оставлять все, как раньше, и одного только сокращения расходов сейчас недостаточно. Необходимы новые меры для разрешения ситуации. Дело в том, что в Европе продается все меньше автомобилей. Одновременно на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии. Пирог уменьшается, а за столом прибавляются гости. Из-за удорожания производства и падения прибыли концерну необходимо сэкономить в общей сложности около 5 млрд евро.