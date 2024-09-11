Volkswagen закрывает заводы в Германии
Автомобильная промышленность всегда была сферой гордости европейцев, особенно немцев. Казалось бы, никакие автомобили не могут конкурировать с такими брендами, как Mercedes, BMV, Volkswagen. И вдруг тревожный сигнал - Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии из-за убыточности.
Еще недавно марки Polo, Golf, Tiguan считались самыми популярными моделями не только в Германии, но и далеко за пределами Европы. А выпускающая их Volkswagen всегда была в числе лучших автокомпаний мира. Но экономическая ситуация в последние годы стала настолько тяжкой, что сегодня в Европу врываются новые игроки. Германия, как место ведения бизнеса, все больше отстает в плане конкурентоспособности. Такого мнения придерживаются эксперты, в том числе и главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме.
И сегодня в компании отмечают, что она планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и другой по выпуску компонентов. И не в какой-нибудь слаборазвитой стране, а в самой Германии. Кроме того, концерн также желает расторгнуть соглашение с профсоюзами о сохранении рабочих мест до 2029 года. В случае одобрения указанных планов это станет первым решением о закрытии автозаводов в Германии за всю 87-летнюю историю компании. А по словам главы рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло, даже основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Так что выход из ситуации остается только один.
Такой трудовой конфликт, безусловно, станет серьезным испытанием для генерального директора компании, который одновременно возглавляет другую марку популярных спортивных автомобилей - Porsche. Но этим все не ограничивается. В Volkswagen работает около 650 000 сотрудников по всему миру, почти 300 000 из них – в Германии. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители профсоюзов, а немецкая земля Нижняя Саксония, которой принадлежит 20% акций, часто встает на сторону профсоюзных организаций. А ожидать от них согласия на закрытие заводов и сокращение рабочих мест не стоит.
А ситуация складывается действительно сложная. Вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной, почти беспрецедентной ситуации, заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме. По его словам, такой ситуации прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще более сложными, особенно для марки Volkswagen.
Топ-менеджер констатировал, что положение германского концерна настолько серьезное, что невозможно оставлять все, как раньше, и одного только сокращения расходов сейчас недостаточно. Необходимы новые меры для разрешения ситуации. Дело в том, что в Европе продается все меньше автомобилей. Одновременно на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии. Пирог уменьшается, а за столом прибавляются гости. Из-за удорожания производства и падения прибыли концерну необходимо сэкономить в общей сложности около 5 млрд евро.
Интересную мысль высказал и главный финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц. По его мнению, германский концерн, крупнейший автопроизводитель Европы, имеет в распоряжении год или два, чтобы адаптироваться к снижению спроса в регионе. Кардинальные изменения, включая закрытие заводов в Германии и сокращение персонала, необходимы, поскольку компания не ожидает возвращения спроса на автомобили в Европе на доковидный уровень. Компания рассчитывает продавать в регионе за год примерно на 500 тыс машин меньше, чем до пандемии, что эквивалентно примерно двум заводам.
Вот так автомобильная промышленность, имеющая ключевое значение для экономики Германии, сегодня изо всех сил пытается выжить на фоне роста популярности электромобилей, конструирование которых не столь сложно и трудозатратно, как в случае с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Но перспективы конкуренции последних с электромобилями предсказать нетрудно. И надо не просто закрыть 1-2 завода. Нужно в корне поменять весь производственный цикл в автомобильной промышленности страны, чтобы некогда недосягаемые немецкие брендовые тачки могли конкурировать с их малоизвестными, но дешевыми китайскими аналогами…