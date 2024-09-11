Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет

«Мы не слышали о таком желании. Оно не было заявлено ни по дипломатическим каналам, ни в публичной сфере. Я не видела такого. Мы с таким не встречались», - сказала Захарова, отвечая на вопрос, не означает ли, что власти Армении желают денонсировать этот документ, учитывая, что премьер Никол Пашинян процитировал девятый пункт трехстороннего заявления, но не до конца, опустив концовку, в которой говорится, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.

Россия не получала от Армении официальных заявлений о желании денонсировать трехсторонние договоренности по Карабах у от 9 ноября 2020 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в российском МИД видят неоднократные попытки манипулировать как существующими документами, так и их положениями: «Знаете, как в известной репризе: «То играем, то не играем». Все-таки речь идет о международном праве, о документах, которые подписаны сторонами, на которые стороны регулярно ссылаются. И мало того, говорится о документах и цитируются документы, которые реализуются, и реализуются они не по мановению волшебной палочки, а людьми, которые вносят свой вклад, которые жертвуют своим не только временем, а порой и жизнью, для того чтобы написанное стало явью».

Поэтому, по ее словам, «вот так легковесно, если не сказать безответственно, относиться к цитированию документов нельзя».

«Цена заплачена огромная поколениями, предшествующими нынешнему этапу, чтобы не видеть сути, отказываться от написанного в пользу какой-то конъюнктуры сегодняшнего момента. Все-таки нужно с уважением относиться к тем, кто порой ценой собственных жизней приближал момент урегулирования, боролся за мир, оказываясь в разных ситуациях, но так или иначе хотел для своего региона и края мирного будущего», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Россия призывает как можно скорее возобновить работу трехсторонней группы с Арменией и Азербайджаном для дальнейшего социально-экономического развития всего региона. «Наша последовательная позиция заключается в том, что вопрос разблокирования транспортных коммуникаций в регионе давно можно было бы решить в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России Алексея Оверчука, Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна, - сказала дипломат. - Скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в рамках трехсторонней рабочей группы не только поспособствует непосредственно восстановлению транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но просто обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие всего региона».