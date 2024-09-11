Вылетает еще один гигант: Intel!
Глобализация экономики сопровождалась созданием массы технологических компаний-гигантов. Но с усилением фрагментации мировой экономики они стали испытывать дискомфорт, словно динозавры, столкнувшиеся с похолоданием климата. Haqqin.az уже писал на эту тему, но развитие событий диктует необходимость продолжить освещение нового тренда.
Еще в прошлом году появились сообщения о неполадках в компании Intel. А в последнее время все уже открыто говорят о том, что одну из первых технологических компаний – знаменитый американский концерн Intel стало сильно лихорадить. А последнее сообщение о том, что акции этой компании и вовсе могут исключить из индекса Dow Jones. И эта оценка звучит вполне обоснованно, если учесть, что она прозвучала на фоне почти 60-процентного падения акций компании в этом году.
А это действительно серьезная угроза. Исключение из списка некогда высококотирующихся акций нанесет сильный удар по и без того пошатнувшейся репутации компании. Intel в свое время упустила возможность воспользоваться бумом искусственного интеллекта, так как отказалась от инвестиций в OpenAI. Кроме того, подразделение контрактного производства, которое она создавала в надежде конкурировать с TSMC, терпит сегодня убытки.
Для преодоления трудностей компания уже пошла на крайние меры - временно прекратила выплату дивидендов и объявила о сокращении штата сотрудников на 15%. Но некоторые аналитики полагают, что эти шаги могут быть недостаточными и запоздалыми для решения проблемы. А ведь Intel была одной из двух технологических компаний, которые вошли в индекс Dow Jones Industrial Average еще в 1999 году во времена доткомов, вместе с Microsoft. Сейчас падение цен на акции Intel может привести к тому, что американский производитель микросхем потеряет место в индексе «голубых фишек».
Ранее гендиректор корпорации Пэт Гелсингер предлагал план улучшения финансового положения терпящей убытки компании, предусматривающий продажу нескольких активов и сокращение расходов. Его план предусматривает, в частности, продажу дочернего предприятия Altera, производящего программируемые чипы, так как корпорация больше не может позволить себе обеспечивать его функционирование.
Эту компанию Intel приобрела в 2015 году за 16,7 млрд долларов. Кроме того, гендиректор предлагает приостановить или полностью отказаться от проекта строительства завода в ФРГ, стоимость которого должна была составлять около 32 млрд долларов. Десятки миллиардов долларов сегодня, конечно, компании не помешают. Однако руководство компании вновь запаздывает с принятием решения – паника на бирже уже начинается.
В этом году корпорация уже разделила свои подразделения по разработке и производству продукции. А в следующем году планирует сократить расходы до 21,5 млрд долларов, что на 17% меньше, чем в 2024 году. В настоящее время капитализация американского технологического гиганта опустилась ниже отметки в 100 млрд долларов после публикации отчета об убытках и резкого падения акций.
Intel изучает различные возможности улучшения своего положения после публикации отчета об убытках и падения стоимости акций. По не официальным данным, текущий период стал для корпорации самым сложным за все 56 лет ее существования. Но руководство компании не опускает руки.
На этом фоне Intel обсуждает с финансовыми группами Morgan Stanley и Goldman Sachs различные сценарии выхода из сложившегося положения, включая разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также отказ от реализации некоторых проектов. Банкиры также предлагают корпорации варианты, предусматривающие слияние или поглощение некоторых ее подразделений другими. Ожидается, что все эти сценарии будут обсуждаться на заседании совета директоров Intel уже в этом месяце.
В частности, в корпорации обсуждается вариант продажи подразделения, которое занимается производством чипов для клиентов, не относящихся к основной сфере деятельности Intel. Ранее руководство компании рассматривало этот бизнес, как ключ к восстановлению позиций Intel среди производителей чипов, и надеялось, что в итоге оно составит конкуренцию таким компаниям, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая стала пионером полупроводниковой промышленности. Но, видимо, просчиталось.
Представители Intel отказываются от комментариев относительно планов компании по улучшению своего финансового положения. Но агентство Bloomberg напоминает, что в прошлом квартале текущего года Intel столкнулась с чистыми убытками на сумму 1,61 млрд долларов, и эксперты ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей корпорации в следующем году. Вот на каком фоне Intel объявила о сокращении 15 тыс. рабочих мест. И это сопровождалось падением акций компании за текущий год уже на 60%.
Компания также намерена с октября приостановить выплату дивидендов акционерам.
Для справки отметим, что Intel была основана в 1968 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Корпорация была одной из ведущих компаний, выпускающих электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Но процветающая все эти годы компания сегодня столкнулась с трудностями, с которыми она пока не может справиться – слишком высока конкуренция на глобальном технологическом рынке.