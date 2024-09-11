Вылетает еще один гигант: Intel!

Глобализация экономики сопровождалась созданием массы технологических компаний-гигантов. Но с усилением фрагментации мировой экономики они стали испытывать дискомфорт, словно динозавры, столкнувшиеся с похолоданием климата. Haqqin.az уже писал на эту тему, но развитие событий диктует необходимость продолжить освещение нового тренда. Еще в прошлом году появились сообщения о неполадках в компании Intel. А в последнее время все уже открыто говорят о том, что одну из первых технологических компаний – знаменитый американский концерн Intel стало сильно лихорадить. А последнее сообщение о том, что акции этой компании и вовсе могут исключить из индекса Dow Jones. И эта оценка звучит вполне обоснованно, если учесть, что она прозвучала на фоне почти 60-процентного падения акций компании в этом году. А это действительно серьезная угроза. Исключение из списка некогда высококотирующихся акций нанесет сильный удар по и без того пошатнувшейся репутации компании. Intel в свое время упустила возможность воспользоваться бумом искусственного интеллекта, так как отказалась от инвестиций в OpenAI. Кроме того, подразделение контрактного производства, которое она создавала в надежде конкурировать с TSMC, терпит сегодня убытки.

Для преодоления трудностей компания уже пошла на крайние меры - временно прекратила выплату дивидендов и объявила о сокращении штата сотрудников на 15%. Но некоторые аналитики полагают, что эти шаги могут быть недостаточными и запоздалыми для решения проблемы. А ведь Intel была одной из двух технологических компаний, которые вошли в индекс Dow Jones Industrial Average еще в 1999 году во времена доткомов, вместе с Microsoft. Сейчас падение цен на акции Intel может привести к тому, что американский производитель микросхем потеряет место в индексе «голубых фишек». Ранее гендиректор корпорации Пэт Гелсингер предлагал план улучшения финансового положения терпящей убытки компании, предусматривающий продажу нескольких активов и сокращение расходов. Его план предусматривает, в частности, продажу дочернего предприятия Altera, производящего программируемые чипы, так как корпорация больше не может позволить себе обеспечивать его функционирование. Эту компанию Intel приобрела в 2015 году за 16,7 млрд долларов. Кроме того, гендиректор предлагает приостановить или полностью отказаться от проекта строительства завода в ФРГ, стоимость которого должна была составлять около 32 млрд долларов. Десятки миллиардов долларов сегодня, конечно, компании не помешают. Однако руководство компании вновь запаздывает с принятием решения – паника на бирже уже начинается. В этом году корпорация уже разделила свои подразделения по разработке и производству продукции. А в следующем году планирует сократить расходы до 21,5 млрд долларов, что на 17% меньше, чем в 2024 году. В настоящее время капитализация американского технологического гиганта опустилась ниже отметки в 100 млрд долларов после публикации отчета об убытках и резкого падения акций.