Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет

«Сегодня решила (Армения), что они присутствуют, завтра может решить, что нет», - сказал Пашинян, отвечая на вопрос про разблокировку коммуникаций в регионе и исполнение Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В том числе вопроса, какая сторона должна обеспечивать безопасность коммуникаций.

«Написано, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Где написано, что органы пограничной службы ФСБ должны присутствовать на месте? Такого не написано. Даже если имеется в виду присутствие российских пограничников в Армении, это договорной вопрос, который решает Армения», - сказал Пашинян, подчеркнув, что «предоставляющей и обеспечивающей транспортную связь стороной является Республика Армения».

Напомним, ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Армении официальных заявлений о желании денонсировать трехсторонние договоренности по Карабаху от 9 ноября 2020 года.«Мы не слышали о таком желании. Оно не было заявлено ни по дипломатическим каналам, ни в публичной сфере», - сказала Захарова, отвечая на вопрос, не означает ли, что власти Армении желают денонсировать этот документ, учитывая, что премьер Никол Пашинян процитировал девятый пункт трехстороннего заявления, но не до конца, опустив концовку, в которой говорится, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.