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Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору

19:19 763

Российская сторона исходит из того, что Иран услышал ее разъяснения и аргументацию по вопросу Зангезурского коридора. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации СМИ о беседе посла России в иранском МИД.

«Я видела заявления, которые атрибутированы МИД Ирана о том, что речь шла о беседе, о приглашении [посла России]. Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, - сказала Захарова. - Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по так называемому Зангезурскому коридору».

«Мы находимся с партнерами в контакте. Это постоянный контакт, - отметила российский дипломат. - Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране».

По ее словам, антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые «используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном».

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