Ильгар Мамедов подал в отставку с поста председателя партии REAL. Соответствующей публикацией он поделился в социальной сети.

Мамедов отметил, что 11 сентября ЦИК отклонил его жалобу об отмене результатов выборов по избирательному округу, по которому он баллотировался. «В результате, как я и обещал в прошлом году, я ушел с поста лидера партии REAL. После решения Конституционного суда о результатах выборов политический комитет изберет нового руководителя REAL», - отмечается в публикации Мамедова.

Ранее сообщалось, что ЦИК 11 сентября отменил результаты досрочных парламентских выборов на трех избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа. На заседании ЦИК отмечалось, что в ходе разбирательств были выявлены нарушения при подсчете голосов на избирательных участках №№ 2, 14 и 20 округа, результаты голосования должны быть аннулированы. Было подчеркнуто, что отмена результатов выборов на трех участках не повлияла на общие результаты по округу. По результатам голосования от данного округа депутатом стал Асим Моллазаде.