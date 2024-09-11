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Очередная экоакция в рамках проекта «Чистый Дашкесан»

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19:44 527

Очередная экологическая акция организована в рамках проекта «Чистый Дашкесан» Закрытым акционерным обществом AzerGold при поддержке ООО «Дашкесан Демир Филиз» и Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР).

В акции под лозунгом «Давайте объединимся ради зеленого мира!» приняли участие сотрудники ООО «Дашкесан Демир Филиз» и волонтеры ООРР. Участники акции очистили от пластика, полиэтилена, металла, стекла, бумаги, картона и другого мусора около 2 гектаров лесного массива на территории села Хошбулаг. Собранные отходы были отсортированы и отправлены на переработку. В рамках акции в Дашкесанском районе установлены новые контейнеры для мусора и мусорные баки.

Основной целью экологического проекта «Чистый Дашкесан» является пропаганда обеспечения чистоты, предотвращение засорения территорий бытовыми отходами, вовлечение общественности в борьбу за охрану окружающей среды. С этой целью в рамках экологического проекта «Чистый Дашкесан» организация подобных акций будет продолжена на разных территориях района.

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