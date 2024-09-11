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Пашинян о договоре из 16 статей

19:55 2707

Ереван предлагает Баку подписать мирный договор из 16 статей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы предлагаем подписать мирный договор из 16 статей, по всем из них у нас есть согласованное содержание», – цитируют его армянские СМИ.

Премьер Армении заявил о наличии в документе одной статьи, которая не согласована вообще, три статьи согласованы частично, добавил он.

Пашинян указал, что первая и вторая редакции мирного договора состояли из 18 статей: «Некоторые статьи убрали». Мирный договор между Арменией и Азербайджаном никогда не будет подписан, если страны будут ждать согласования всех пунктов, считает Пашинян.

«Мы говорим: давайте подпишем то, что уже согласовано, а согласованы очень важные статьи, и двинемся вперед. Если есть презумпция, что нужно решить все важные вопросы и лишь потом подписать, то мы никогда не подпишем. Потому что, если мы договоримся по четырем важным вопросам, то останутся еще четыре, которые нужно согласовать, потом еще и еще. Всегда будут эти четыре вопроса», - сказал премьер Армении.

По его словам, даже со странами, у которых у Армении долгосрочные отношения, есть несогласованные вопросы.

«В согласованном сейчас проекте есть положение, в котором говорится, что существует механизм, по которому стороны будут проводить постоянные консультации по поводу реализации этого соглашения, или будет создан орган типа комиссии, к тому же это подразумевает установление дипотношений», – уточнил он.

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