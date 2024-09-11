Спутниковые снимки судна, которое могло перевозить в Россию иранские ракеты

Спутниковые снимки зафиксировали грузовое судно под российским флагом, которое подозревают в транспортировке баллистических ракет из Ирана в Россию. Оно пришвартовалось в российском порту неделю назад. Об этом сообщает Sky News.

Утверждается, что судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности по Каспийскому морю в Россию для дальнейшего использования в войне в Украине. Источник сообщил, что судно прибыло в российский порт 4 сентября.