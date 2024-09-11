Иванишвили не пойдет в президенты, а у Зурабишвили нет никаких шансов

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться на пост президента страны на предстоящих выборах. Об этом сообщил лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе.

«Я абсолютно исключаю возможность того, что Бидзина Иванишвили будет участвовать в президентских выборах. Помните, что он не заинтересован ни в каких должностях, и он доказал это своими действиями в прошлом. Его интересует только благополучие своей страны», - уверяет Мдинарадзе.

Он также сказал, что Иванишвили возглавил партийный список «Грузинской мечты» на предстоящих парламентских выборах только из-за их важности.