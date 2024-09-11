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Иванишвили не пойдет в президенты, а у Зурабишвили нет никаких шансов

20:19 951

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться на пост президента страны на предстоящих выборах. Об этом сообщил лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе.

«Я абсолютно исключаю возможность того, что Бидзина Иванишвили будет участвовать в президентских выборах. Помните, что он не заинтересован ни в каких должностях, и он доказал это своими действиями в прошлом. Его интересует только благополучие своей страны», - уверяет Мдинарадзе.

Он также сказал, что Иванишвили возглавил партийный список «Грузинской мечты» на предстоящих парламентских выборах только из-за их важности.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у президента страны Саломе Зурабишвили нет никаких шансов переизбраться.

«Согласно рейтингам нашу партию «Грузинская мечта» поддерживают около 60% избирателей, а вся оппозиция набирает на октябрьских парламентских выборах около 20% голосов избирателей. В этих условиях у Саломе Зурабишвили нет никаких шансов второй раз занять пост президента», - сказал Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о желании Зурабишвили второй раз баллотироваться на пост президента.

«Саломе Зурабишвили при ее избрании на пост президента не пользовалась доверием у населения, но благодаря поддержке нашей партии она все-таки была избрана президентом. Сегодня же она противостоит тем людям, которые ее избрали, перейдя в лагерь радикальной оппозиции», - сказал Кобахидзе.

Несколько дней назад Зурабишвили заявила Le Figaro, что желает стать второй раз президентом, чтобы «вернуть Грузию на европейский путь».

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