В Краснодаре задержали бизнесмена Григоряна

В Краснодаре полицейские задержали генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. «Коммерсант» передает, что его подозревают в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища.

Григорян задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас по местам проживания и работы задержанного проходят обыски.

По версии следствия, Минобороны России выступило госзаказчиком проекта по завершению возведения общежития для курсантов высшего военного училища. Контракт заключили 25 августа 2020 года. В 2023 году Сурен Григорян в составе преступной группы, действующей по предварительному сговору, внес заведомо ложные сведения о выполненных работах в акты об их приемке. ООО «ТК-Прогресс» получило за работы более 7 млн руб., которыми гендиректор компании и другие лица распорядились по своему усмотрению.