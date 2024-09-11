Главного муфтия Таджикистана ударили ножом
20:33 1217
Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе, преступник задержан. Об этом сообщает пресс-центр МВД республики.
«Сегодня в 17:20 человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападавший задержан.
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