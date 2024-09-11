USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Главного муфтия Таджикистана ударили ножом

20:33 1217

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение возле центральной мечети Душанбе, преступник задержан. Об этом сообщает пресс-центр МВД республики.

«Сегодня в 17:20 человек… после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что нападавший задержан.

Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
20:48 3387
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
21:34 980
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
19:09 5065
Пашинян о договоре из 16 статей
Пашинян о договоре из 16 статей
19:55 2714
Ильгар Мамедов подал в отставку
Ильгар Мамедов подал в отставку
19:34 4336
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
19:19 2962
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
18:50 3331
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту; все еще актуально
13:48 8315
Вылетает еще один гигант: Intel!
Вылетает еще один гигант: Intel! наш комментарий
18:54 4075
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане! наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 7381
Volkswagen закрывает заводы в Германии
Volkswagen закрывает заводы в Германии новый поворот
18:39 3142

ЭТО ВАЖНО

Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
20:48 3387
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
21:34 980
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
19:09 5065
Пашинян о договоре из 16 статей
Пашинян о договоре из 16 статей
19:55 2714
Ильгар Мамедов подал в отставку
Ильгар Мамедов подал в отставку
19:34 4336
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
19:19 2962
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
18:50 3331
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту; все еще актуально
13:48 8315
Вылетает еще один гигант: Intel!
Вылетает еще один гигант: Intel! наш комментарий
18:54 4075
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане! наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 7381
Volkswagen закрывает заводы в Германии
Volkswagen закрывает заводы в Германии новый поворот
18:39 3142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться