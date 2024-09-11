Украинцы идут на прорыв в Курской области

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что в ответ на контрнаступление россиян в Глушковском районе Курской области украинская армия предприняла попытку прорыва в Глушковский район в другом месте, на новом участке границы.

Несколько телеграм-каналов сообщили о заходе или попытке захода украинской части в приграничную деревню Медвежье, некоторые пишут об атаке и в другом месте, в десяти километрах западнее, у населенного пункта Новый Путь.

Украинские источники ничего об этом пока не пишут.

Как пишет BBC, российские части в последние два дня ведут контрнаступление на востоке Глушковского района, на линии сел Снагость и Апанасовка, попытку же прорваться в новом месте украинцы, если верить российским каналам, предприняли на юге района и в случае успеха могли бы выйти в тыл россиянам, наступающим на востоке.