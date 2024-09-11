USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Украинцы идут на прорыв в Курской области

20:48 3391

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что в ответ на контрнаступление россиян в Глушковском районе Курской области украинская армия предприняла попытку прорыва в Глушковский район в другом месте, на новом участке границы.

Несколько телеграм-каналов сообщили о заходе или попытке захода украинской части в приграничную деревню Медвежье, некоторые пишут об атаке и в другом месте, в десяти километрах западнее, у населенного пункта Новый Путь.

Украинские источники ничего об этом пока не пишут.

Как пишет BBC, российские части в последние два дня ведут контрнаступление на востоке Глушковского района, на линии сел Снагость и Апанасовка, попытку же прорваться в новом месте украинцы, если верить российским каналам, предприняли на юге района и в случае успеха могли бы выйти в тыл россиянам, наступающим на востоке.

Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
20:48 3392
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
21:34 982
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
19:09 5067
Пашинян о договоре из 16 статей
Пашинян о договоре из 16 статей
19:55 2715
Ильгар Мамедов подал в отставку
Ильгар Мамедов подал в отставку
19:34 4338
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
19:19 2965
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
18:50 3333
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту; все еще актуально
13:48 8315
Вылетает еще один гигант: Intel!
Вылетает еще один гигант: Intel! наш комментарий
18:54 4076
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане! наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 7381
Volkswagen закрывает заводы в Германии
Volkswagen закрывает заводы в Германии новый поворот
18:39 3143

ЭТО ВАЖНО

Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
20:48 3392
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
21:34 982
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
19:09 5067
Пашинян о договоре из 16 статей
Пашинян о договоре из 16 статей
19:55 2715
Ильгар Мамедов подал в отставку
Ильгар Мамедов подал в отставку
19:34 4338
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
Москва предоставила Тегерану все «разъяснения» по Зангезурскому коридору
19:19 2965
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
18:50 3333
За что Россия сливает Абхазию
За что Россия сливает Абхазию слово публицисту; все еще актуально
13:48 8315
Вылетает еще один гигант: Intel!
Вылетает еще один гигант: Intel! наш комментарий
18:54 4076
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане!
Делят шкуру неповерженного президента… При живом Эрдогане! наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 7381
Volkswagen закрывает заводы в Германии
Volkswagen закрывает заводы в Германии новый поворот
18:39 3143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться