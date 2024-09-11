Трудности перевода: Байден не встретится с Зеленским
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее украинские СМИ некорректно анонсировали встречу Зеленского и Байдена. По уточненной информации, Зеленский не будет встречаться Байденом, пишет украинское издание «Суспільне». Из-за неточной трактовки слов госсекретаря США «наши лидеры встретятся самое позднее в пятницу в ООН» ряд украинских СМИ распространил информацию о встрече Байдена и Зеленского. Однако на самом деле Блинкен говорил о встрече Байдена и Стармера.
Госсекретарь США Блинкен также объявил о новом пакете невоенной помощи Украине на 717 млн долларов. Как объясняет пресс-служба Госдепартамента США, эти средства пойдут на украинскую энергетику, гуманитарную помощь и разминирование.
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, передает «Европейская правда».
«Через два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне», - заявил он.
Госсекретарь США указал, что он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности, по вопросу обороны территорий в ближайшее время.