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Трудности перевода: Байден не встретится с Зеленским

обновлено 21:54
21:54 618

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее украинские СМИ некорректно анонсировали встречу Зеленского и Байдена. По уточненной информации, Зеленский не будет встречаться Байденом, пишет украинское издание «Суспільне». Из-за неточной трактовки слов госсекретаря США «наши лидеры встретятся самое позднее в пятницу в ООН» ряд украинских СМИ распространил информацию о встрече Байдена и Зеленского. Однако на самом деле Блинкен говорил о встрече Байдена и Стармера.

Госсекретарь США Блинкен также объявил о новом пакете невоенной помощи Украине на 717 млн долларов. Как объясняет пресс-служба Госдепартамента США, эти средства пойдут на украинскую энергетику, гуманитарную помощь и разминирование.

* * * 21:07

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Вашингтоне 13 сентября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, передает «Европейская правда».

«Через два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне», - заявил он.

Госсекретарь США указал, что он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности, по вопросу обороны территорий в ближайшее время.

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