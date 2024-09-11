Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»

«Настало время заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом. Это касается и любых захватов нашей территории. В доктрину нужно вводить понятие «ядерная эскалация», чтобы такого рода шаги были предварены шагами, которые бы убедили условного или реального противника в том, что мы готовы [применить ядерное оружие]», — считает Караганов.

Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории, заявил в интервью «Коммерсанту» почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Сергей Караганов.

По его мнению, в нынешнем виде ядерная доктрина России не выполняет функцию сдерживания и мешает использованию «других полезных функций» ядерного оружия. Обязанность Москвы — «реактивизировать ядерное сдерживание», поскольку если этого не сделать, то «самоуничтожения человечества мы не избежим», а «сначала можем рухнуть сами».

Караганов допустил возможность ударов по союзникам Украины в случае украинских ударов вглубь территории России. В качестве примера такого удара он привел атаки украинских дронов по Кремлю весной 2023 года. «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит»,— сказал он, подчеркнув, что первые ответные удары не должны быть ядерными. Однако если они не возымеют нужного эффекта, то нужно «идти дальше»: «По теории эскалации нам до ядерных ударов нужно пройти еще около 10–15 ступенек, мы пока прошли только пять. Но дальше нужно будет, очевидно, наносить удары по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении киевского режима. Если и это их не остановит, тогда идти дальше».

«Я понимаю, что решение о применении ядерного оружия, которое неизбежно приведет к гибели невинных людей, это страшный шаг. Но обладать ядерным оружием и не быть в состоянии убедить своего противника в готовности его применить — это самоубийство», — подчеркнул политолог.

Караганов заявил, что ядерное оружие — «это прежде всего оружие мира и предотвращения войны».

«Многие десятилетия оно (ядерное оружие) служило нам именно таким образом. Но потом нам навязали такие подходы и формулировки, что открыло дорогу для неядерных агрессий по всему миру. А в 1990-е годы, вскоре после того как лидеры СССР и США впервые подписались под этой фразой, это еще и открыло дорогу для расширения НАТО, поскольку Россия фактически полностью отказалась от ядерного фактора как инструмента внешней политики. Это было преступлением»,— сказал Караганов.

Он заявил, что не верит в заявления США о распространении их ядерных гарантий на союзников: «В период холодной войны США допускали, что мы можем рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию, прикрываясь ядерным оружием, и единственным сценарием ответа, который они на этот случай отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии. Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений».

По его мнению, «нужно не только ужесточить ядерную доктрину, важно, чтобы российское руководство четко заявило, что мы готовы применить его по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО в Украине».

Ранее Караганов высказывался за изменение российской ядерной доктрины, а также написал статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». Члены Совета по внешней и оборонной политике позднее опубликовали заявление, в котором назвали неприемлемыми его предложения.

По данным журналистов, Карганов владеет недвижимостью в Германии и Италии. В начале апреля Bild писал, что он вместе с супругой Екатериной владеют квартирой в берлинском районе Пренцлауэр Берг.