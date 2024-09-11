Байден возмущен гибелью турецко-американской активистки

Президент США Джо Байден возмущен гибелью активистки Айшенур Эзги Эйги, имевшей американское гражданство, на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я возмущен и глубоко опечален гибелью Айшенур Эйги. ...>Стрельба, приведшая к ее смерти, совершенно неприемлема», - отметил президент США.

Пресс-служба Белого дома напоминает, что девушка получила высшее образование в США, а на Западный берег приехала с целью участия в акции протеста против расширения израильских поселений.

По данным американской администрации, Израиль полностью признал свою ответственность за гибель Эзги Эйги, а предварительное расследование показало, что ее смерть стала следствием «трагической ошибки». Руководство США имеет полный доступ к материалам расследования, проводимого израильскими властями, и намерено поддерживать контакт с ними и палестинской стороной.

6 сентября палестинское агентство WAFA сообщило о гибели 26-летней гражданки США турецкого происхождения. По его версии, она умерла от ранения в голову, полученного при разгоне израильскими силами демонстрации неподалеку от Наблуса.