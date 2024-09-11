Давка и духота в бакинском метро

С начала сентября к ставшей уже привычной давке в бакинском метро, присоединилась ужасная духота. На станциях метрополитена «Азадлыг», «28 май», «Нариманов», «Аджеми» она особенно невыносима по утрам. С грустью приходится констатировать, что поездка в метро становится для бакинцев испытанием «медным быком» - была в Древней Греции такая пытка, когда жертву закрывали в полой статуе медного быка, под брюхом которого разводили огонь. В старых вагонах метро кондиционеров нет, а в новых они не всегда включены. Напомним, что ехать в такой духоте и давке пассажирам вдобавок приходится еще по стойке смирно и руки по швам. Стоит ли удивляться, что в последнее время некоторые пассажиры теряли сознание. Но, безусловно, хуже всех приходится детям.

Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az глава пресс-службы Бакинского метро Бахтияр Мамедов, в восемнадцати пунктах метрополитена осуществляется постоянный контроль за температурой, влажностью и запыленностью воздуха. «Однако экстремальная жара последних дней действительно создала дискомфорт пассажирам метро, - согласился Мамедов. - Стандарт нормы температуры воздуха на станциях составляет +32 градуса, но мы стремимся поддерживать режим в районе +27-28 градусов. Температура на станциях меняется в зависимости от времени суток. Вместе с жарой, определенные проблемы с воздухообменом создал высокий уровень запыленности в столице. Тем не менее, все вентиляторы на станциях исправно работают, мы делаем все возможное, чтобы в эти жаркие дни температура воздуха в метро соответствовала нормативам». По словам пресс-секретаря, вентиляторы в вентиляционных шахтах обновляются в соответствии с графиком их эксплуатации. «Обычно, когда мы меняем эти гигантские вентиляторы, то ставим на их место в два-три раза более мощные, - рассказал Бахтияр Мамедов. - Мы планируем заменить двадцать три вентилятора. А в ближайшее время будут установлены шесть современных систем, обеспечивающих необходимую циркуляцию воздуха – так называемые, демпферы воздушного потока. В целом же, обновление системы кондиционирования запланировано в соответствии с общей реконструкцией инфраструктуры бакинского метрополитена». По словам Мамедова, воздух на станциях не охлаждается, поскольку на них используют методы естественной и искусственной вентиляции.