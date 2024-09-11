Давка и духота в бакинском метро
С начала сентября к ставшей уже привычной давке в бакинском метро, присоединилась ужасная духота.
На станциях метрополитена «Азадлыг», «28 май», «Нариманов», «Аджеми» она особенно невыносима по утрам. С грустью приходится констатировать, что поездка в метро становится для бакинцев испытанием «медным быком» - была в Древней Греции такая пытка, когда жертву закрывали в полой статуе медного быка, под брюхом которого разводили огонь.
В старых вагонах метро кондиционеров нет, а в новых они не всегда включены. Напомним, что ехать в такой духоте и давке пассажирам вдобавок приходится еще по стойке смирно и руки по швам. Стоит ли удивляться, что в последнее время некоторые пассажиры теряли сознание. Но, безусловно, хуже всех приходится детям.
Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az глава пресс-службы Бакинского метро Бахтияр Мамедов, в восемнадцати пунктах метрополитена осуществляется постоянный контроль за температурой, влажностью и запыленностью воздуха.
«Однако экстремальная жара последних дней действительно создала дискомфорт пассажирам метро, - согласился Мамедов. - Стандарт нормы температуры воздуха на станциях составляет +32 градуса, но мы стремимся поддерживать режим в районе +27-28 градусов. Температура на станциях меняется в зависимости от времени суток. Вместе с жарой, определенные проблемы с воздухообменом создал высокий уровень запыленности в столице. Тем не менее, все вентиляторы на станциях исправно работают, мы делаем все возможное, чтобы в эти жаркие дни температура воздуха в метро соответствовала нормативам».
По словам пресс-секретаря, вентиляторы в вентиляционных шахтах обновляются в соответствии с графиком их эксплуатации.
«Обычно, когда мы меняем эти гигантские вентиляторы, то ставим на их место в два-три раза более мощные, - рассказал Бахтияр Мамедов. - Мы планируем заменить двадцать три вентилятора. А в ближайшее время будут установлены шесть современных систем, обеспечивающих необходимую циркуляцию воздуха – так называемые, демпферы воздушного потока. В целом же, обновление системы кондиционирования запланировано в соответствии с общей реконструкцией инфраструктуры бакинского метрополитена».
По словам Мамедова, воздух на станциях не охлаждается, поскольку на них используют методы естественной и искусственной вентиляции.
«К примеру, на «фиолетовой» линии метро построена современная система вентиляции, поэтому даже в старых вагонах пассажиры не испытывают дискомфорта связи с высокой температурой воздуха», - отметил он.
Что же касается постоянной толчеи в метро, то пресс-секретарь объяснил это резким ростом пассажиропотока.
«Перед началом занятий в школах огромное количество людей пользуются услугами метро для поездок за покупками, - объяснил Мамедов. - Кроме того, многие улицы перекрыты связи с предстоящими гонками «Формула-1», в результате огромная масса людей вынуждена пользоваться подземкой. В часы пик мы увеличиваем число поездов, однако сокращение интервала между поездами будет введено только после того, как начнется учебный год в средних и высших учебных заведениях, поскольку 25 процентов пассажиров метро — это школьники и студенты.
Мы заранее оповестим бакинцев о новом графике движения поездов. Но это вовсе не значит, что плотность пассажиропотока снизится, ведь каких-то принципиальных изменений в работе метрополитена не произошло. После начала занятий, станции «Элмляр Академиясы», «28 май», «Гянджлик», «Нариманов» и другие с раннего утра до вечера по-прежнему будут предельно закружены. В дневное время плотный пассажиропоток ожидается на станциях «Кероглу» и «20-е января». Для того, чтобы раз и навсегда покончить с давкой необходимо разделить линии метро, перераспределить нагрузку и значительно снизить интервалы движения поездов. К примеру, разгрузить станцию «Кероглу» удастся после ввода в эксплуатацию трех новых станций метро, когда пассажиры, следующие по направлению «Элмляр Академиясы» и «20-е января», будут ехать уже по новой ветке. Единственная возможность полностью устранить давку — это строительство новой полноценной «зеленной» линии метро «Джафар Джаббарлы» - «Хатаи», которая будет состоять из семи станций».