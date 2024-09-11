Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования

Как сообщалось ранее, в Службе государственной безопасности Азербайджана расследуется уголовное дело в отношении лиц, которые совершили кибератаку и незаконно получили доступ к базам данных Министерства здравоохранения ( e-health.gov.az ), Министерства науки и образования ( miq.edu.az ) и другим информационным ресурсам, завладев личными данными граждан Азербайджана.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, сегодня в Сабаильском районном суде Баку прошло судебное заседание по делу Джавида Дуньямалыева, обвиняемого по статьям 271.3, 272.3 и 273-1.4.2 Уголовного кодекса. На заседании рассматривался вопрос о продлении срока его ареста.

Выяснилось, что группа, возглавляемая Дуньямалыевым, незаконно проникла в базы данных Министерства здравоохранения (e-health.gov.az), Министерства науки и образования (miq.edu.az) и другие информационные системы с помощью кибервмешательства. После этого они завладели персональными данными граждан и передали их на специальные серверы, находящиеся в их распоряжении. Затем попытались продать полученные данные через анонимные страницы в социальных сетях TikTok и Telegram.

Чтобы привлечь внимание, злоумышленники размещали в созданных рекламных роликах персональные данные известных в стране людей, утверждая, что могут продать любые персональные данные граждан за деньги. Деятельность этих лиц была раскрыта, доступ к собранным данным был заблокирован, а возможности незаконного доступа к соответствующим информационным системам устранены.

Согласно решению суда, срок ареста Джавида Дуньямалыева был продлен на 2 месяца.