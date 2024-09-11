На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель

Одна из главных животрепещущих проблем современного Азербайджана – угроза продовольственной безопасности страны. С одной стороны, на наши головы обрушилась контрафактная продукция и процветающая нелегальная пищевая промышленность, с другой - ГМО продукты, а с третьей – пестицидный урожай. В этом году с прилавков бакинских рынков исчезла кедабекская картошка. Рынки и магазины заполонил так называемый иранский технический картофель, имеющий неприятный сладковатый вкус. Куда же исчезла прославленная кедабекская и не менее знаменитая товузская картошка? Глобальное изменение климата и участившиеся экстремальные погодные условия оказывают пагубное воздействие на сельское хозяйство в Азербайджане. В Кедабеке и Товузе, особенно в горных селах, где основным источником дохода людей является выращивание картофеля, эта сфера постепенно приходит в упадок. В этом году из-за продолжительных дождей, града, наводнений и морозов урожайность существенно снизилась.

Как рассказали корреспонденту haqqin.az местные фермеры, ливневые дожди привели к гниению урожая под землей, а неблагоприятные погодные условия не позволили даже на некоторых участках начать обработку земли. В результате, в ряде сел фермеры не смогли собрать и десяти процентов посаженного картофеля. Из-за резкого падения урожайности такие знаменитые кедабекские сорта, как «Агчикек» и «Тельман» полностью исчезли с бакинских рынков. Местные сорта, как мы уже упоминали, заменяются картофелем из Пакистана, Ирана и других стран, который, несмотря на привлекательный внешний вид, не отличается высокими вкусовыми качествами и непригоден для жарки. Фермеры, занимающиеся картофелеводством, говорят, что проблема заключается не только в неблагоприятных погодных условиях, но и в значительно возросших за последние годы расходах. При том, что закупочные цены на картофель практически не меняются. В результате большинство мелких фермеров были вынуждены как минимум вдвое сократить площади посадки картофеля, поскольку эта отрасль больше не приносит прибыли, в результате чего многие фермеры отказались от выращивания местных сортов, известных отменным вкусом и качеством, в пользу более урожайных зарубежных. Фермер из Кедабека Акиф Рзаев признал, что традиционные сорта картофеля постепенно выходят из употребления. По его словам, если эта тенденция продолжится, в ближайшие несколько лет никто уже не будет сажать знаменитый сорт «Агчикек».

«Расходы настолько возросли, что невозможно не только получить прибыль, но даже покрыть затраты, - жалуется Рзаев. - Рабочий получает 30-35 манатов в день. Выращивание картофеля на одном гектаре обходится в 2-3 тысячи манатов, но урожай при нынешних ценах продается за 600-700 манатов. Поймите, сегодня за 80 манатов можно купить 200 килограммов картофеля, и это выгоднее, чем его выращивать. Поэтому мы сажаем только в таком количестве, чтобы удовлетворить собственные потребности». Другой фермер из Кедабека отметил, что из-за дождей часть его урожая сгнила, а оставшийся картофель для продажи непригоден. «Картофель сгнил под землей настолько, что из-за зловония к полю было просто невозможно подойти, - рассказал он. - Оставшийся картофель вырос ненормально. Например, один клубень весит почти килограмм. Местные сорта исчезают из-за недостатка ухода, хотя когда-то всеми востребованный и необыкновенно вкусный гедабекский картофель можно было выращивать только в двух-трех странах, да и то в определенных регионах». Фермер отметил, что картофелеводство всегда было традиционной отраслью в Кедабеке, но многие теперь ищут новые источники дохода. А фермеры тем временем беспомощно наблюдают, как местные сорта картофеля уступают на прилавках место безвкусным зарубежным. Фермер из Товуза сказал, что в горных селах все еще есть те, кто отдает предпочтение местным сортам, но многие сажают более продуктивные сорта, привезенные из России. Они собрали более 50-60 тонн урожая с одного гектара и теперь хранят его на складах, чтобы продать, когда цены поднимутся. «Мы потратили около 10 тысяч манатов на один гектар, - поделился фермер. - Продавая картофель по 40 гяпик за килограмм, мы получаем 8 тысяч манатов. То есть никакой прибыли, а наоборот, теряем около двух тысяч манатов. Поэтому я жду повышения цен, чтобы начать продажи».

Другой фермер из Товуза, Юсиф Мамедов, отметил, что для сельского хозяйства этот год был в целом проблемным. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность была невысокой, на некоторых участках и в садах появились болезни, а затраты еще больше возросли. «Из Ирана и России привозят технические сорта картофеля. Мелкий иранский картофель продают под видом местного, и многие этого не замечают», - посетовал Мамедов. Отметим для справки, что годовая потребность в картофеле в Азербайджане составляет порядка 800-840 тысяч тонн. То есть речь идет о ежемесячном потреблении 65-70 тысяч тонн. 90 процентов годовой потребности покрывается за счет местного производства, остальные 10 процентов — за счет импорта. По официальной статистике, в январе-июле этого года сбор картофеля в Азербайджане сократился на десять процентов, а урожайность — на три. Средний сбор картофеля с одного гектара составил 198,5 центнера, что на 5,1 центнера (или 2,5 процента) меньше, чем в прошлом году.