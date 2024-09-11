На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
Одна из главных животрепещущих проблем современного Азербайджана – угроза продовольственной безопасности страны. С одной стороны, на наши головы обрушилась контрафактная продукция и процветающая нелегальная пищевая промышленность, с другой - ГМО продукты, а с третьей – пестицидный урожай.
В этом году с прилавков бакинских рынков исчезла кедабекская картошка. Рынки и магазины заполонил так называемый иранский технический картофель, имеющий неприятный сладковатый вкус.
Куда же исчезла прославленная кедабекская и не менее знаменитая товузская картошка?
Глобальное изменение климата и участившиеся экстремальные погодные условия оказывают пагубное воздействие на сельское хозяйство в Азербайджане. В Кедабеке и Товузе, особенно в горных селах, где основным источником дохода людей является выращивание картофеля, эта сфера постепенно приходит в упадок. В этом году из-за продолжительных дождей, града, наводнений и морозов урожайность существенно снизилась.
Как рассказали корреспонденту haqqin.az местные фермеры, ливневые дожди привели к гниению урожая под землей, а неблагоприятные погодные условия не позволили даже на некоторых участках начать обработку земли. В результате, в ряде сел фермеры не смогли собрать и десяти процентов посаженного картофеля.
Из-за резкого падения урожайности такие знаменитые кедабекские сорта, как «Агчикек» и «Тельман» полностью исчезли с бакинских рынков. Местные сорта, как мы уже упоминали, заменяются картофелем из Пакистана, Ирана и других стран, который, несмотря на привлекательный внешний вид, не отличается высокими вкусовыми качествами и непригоден для жарки.
Фермеры, занимающиеся картофелеводством, говорят, что проблема заключается не только в неблагоприятных погодных условиях, но и в значительно возросших за последние годы расходах. При том, что закупочные цены на картофель практически не меняются.
В результате большинство мелких фермеров были вынуждены как минимум вдвое сократить площади посадки картофеля, поскольку эта отрасль больше не приносит прибыли, в результате чего многие фермеры отказались от выращивания местных сортов, известных отменным вкусом и качеством, в пользу более урожайных зарубежных.
Фермер из Кедабека Акиф Рзаев признал, что традиционные сорта картофеля постепенно выходят из употребления. По его словам, если эта тенденция продолжится, в ближайшие несколько лет никто уже не будет сажать знаменитый сорт «Агчикек».
«Расходы настолько возросли, что невозможно не только получить прибыль, но даже покрыть затраты, - жалуется Рзаев. - Рабочий получает 30-35 манатов в день. Выращивание картофеля на одном гектаре обходится в 2-3 тысячи манатов, но урожай при нынешних ценах продается за 600-700 манатов. Поймите, сегодня за 80 манатов можно купить 200 килограммов картофеля, и это выгоднее, чем его выращивать. Поэтому мы сажаем только в таком количестве, чтобы удовлетворить собственные потребности».
Другой фермер из Кедабека отметил, что из-за дождей часть его урожая сгнила, а оставшийся картофель для продажи непригоден.
«Картофель сгнил под землей настолько, что из-за зловония к полю было просто невозможно подойти, - рассказал он. - Оставшийся картофель вырос ненормально. Например, один клубень весит почти килограмм. Местные сорта исчезают из-за недостатка ухода, хотя когда-то всеми востребованный и необыкновенно вкусный гедабекский картофель можно было выращивать только в двух-трех странах, да и то в определенных регионах».
Фермер отметил, что картофелеводство всегда было традиционной отраслью в Кедабеке, но многие теперь ищут новые источники дохода. А фермеры тем временем беспомощно наблюдают, как местные сорта картофеля уступают на прилавках место безвкусным зарубежным.
Фермер из Товуза сказал, что в горных селах все еще есть те, кто отдает предпочтение местным сортам, но многие сажают более продуктивные сорта, привезенные из России. Они собрали более 50-60 тонн урожая с одного гектара и теперь хранят его на складах, чтобы продать, когда цены поднимутся.
«Мы потратили около 10 тысяч манатов на один гектар, - поделился фермер. - Продавая картофель по 40 гяпик за килограмм, мы получаем 8 тысяч манатов. То есть никакой прибыли, а наоборот, теряем около двух тысяч манатов. Поэтому я жду повышения цен, чтобы начать продажи».
Другой фермер из Товуза, Юсиф Мамедов, отметил, что для сельского хозяйства этот год был в целом проблемным. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность была невысокой, на некоторых участках и в садах появились болезни, а затраты еще больше возросли.
«Из Ирана и России привозят технические сорта картофеля. Мелкий иранский картофель продают под видом местного, и многие этого не замечают», - посетовал Мамедов.
Отметим для справки, что годовая потребность в картофеле в Азербайджане составляет порядка 800-840 тысяч тонн. То есть речь идет о ежемесячном потреблении 65-70 тысяч тонн. 90 процентов годовой потребности покрывается за счет местного производства, остальные 10 процентов — за счет импорта.
По официальной статистике, в январе-июле этого года сбор картофеля в Азербайджане сократился на десять процентов, а урожайность — на три. Средний сбор картофеля с одного гектара составил 198,5 центнера, что на 5,1 центнера (или 2,5 процента) меньше, чем в прошлом году.
Акиф Насирли, председатель Центра либеральных экономистов, сказал в интервью haqqin.az, что в некоторых странах специалисты, ответственные за эту сферу, уже в начале года определяют урожайность картофеля, а также спрос на рынке.
«Например, если урожайность превышает рыночный спрос, то перед тем, как фермеры выведут продукцию на рынок, с ними заключают контракты и выкупают избыточную продукцию, - сказал Насирли. - Таким образом, предотвращается превышение предложения над спросом и удешевление продукции на рынке. То есть фермер, выращивающий картофель, заранее знает, что сможет продать свой урожай по стабильной цене».
По словам эксперта, когда урожайность низка, на рынок завозят продукцию извне. Регулирование должно быть таким, чтобы фермеры, занимающиеся этой отраслью, не терпели убытки.
«Необходимо проводить анализ по всем отраслям сельского хозяйства и регулировать рынок, - считает эксперт. - В противном случае, для фермеров наступят тяжелые времена. Например, в прошлом году чеснока было мало, и его продавали по 8 манатов за килограмм. А в этом многие посадили чеснок, но из-за высокого урожая цена упала до 50 гяпик».
Насирли добавил, что на рынке должна быть создана стабильность, чтобы фермеры не задумывались о том, что им сажать, чтобы получить прибыль.
«С одной стороны, фермерам в Азербайджане в качестве льготы предоставляют субсидии, - говорит Акиф Насирли. – А с другой, рынок для продажи их продукции вообще не регулируется. Из-за этого каждый год и возникают проблемы…».