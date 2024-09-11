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Уран, титан, никель: Россия готовит ответ Западу

11 сентября 2024, 22:35 1351

 Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в ответ на санкции Запада «подумать над определенными ограничениями» на экспорт цветных металлов, в частности урана, титана и никеля, сообщает Интерфакс.

«К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель», - сказал Путин премьер-министру РФ Мишустину во время совещания с членами правительства по видеосвязи.

«В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, - я не говорю, что завтра нужно это сделать, - подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», - заявил президент РФ.

В ходе своего выступления президент РФ отметил, что Россия — лидер по запасу «ряда стратегических видов сырья». По его словам, на Россию приходится почти 22% от мировых запасов природного газа, 23% запасов золота и почти 55% алмазов.

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