Немцы оставили без оборудования строящуюся в Турции АЭС

Немецкая компания Siemens не поставила важное оборудование для атомной электростанции «Аккую», которую в Турции возводит «Росатом». После задержки в несколько месяцев строителям пришлось обращаться в Китай, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией люди.

Siemens должна была предоставить газоизолированную подстанцию для передачи в сеть электроэнергии, которую будет производить АЭС. По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, президент Реджеп Тайип Эрдоган даже обращался за помощью к канцлеру Олафу Шольцу, но вопрос так и не был решен. «Неспособность Германии предоставить удовлетворительное объяснение задержки повлияла на ход реализации проекта, – сказал министр. – Однако «Росатом» уже разместил альтернативный заказ в Китае».

Представитель Siemens Energy сказал Bloomberg, что компания следует закону об экспортном контроле.

«Если цель здесь – реализовать какие-то санкции против России, то страдает Турция, – заявил Байрактар агентству Anadolu. – Это политическое решение по вопросу, который не связан ни с международными санкциями, ни с финансовыми или юридическими проблемами, и никакого прогресса не было достигнуто даже тогда, когда эта тема была поднята на самом высоком уровне».

По словам Байрактара, Турция предоставила Германии все необходимые гарантии того, что оборудование Siemens не попадет в Россию, а прибыль АЭС «Аккую» начнет приносить лишь через 15-20 лет, поэтому говорить о том, что проект поможет России на заработанные деньги финансировать войну в Украине, бессмысленно.