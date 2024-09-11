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Такое редко увидишь: Байден, Трамп и Харрис вместе

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11 сентября 2024, 22:55 1227

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и экс-глава государства Дональд Трамп в 23-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в среду посетили поминальные церемонии в Нью-Йорке и в штате Пенсильвания.

По данным Associated Press, Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс прибыли на территорию Всемирного торгового центра (ВТЦ), где стояли башни-близнецы, в 8:00 по местному времени. Харрис и Байден приехали примерно через полчаса. Трамп, Байден и Харрис при встрече пожали друг другу руки. На церемонии также присутствовал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Мероприятие началось с удара колокола и минуты молчания. Политики не произносили речей. Родственники погибших зачитали их имена. После церемонии президент и вице-президент возложили венки и пообщались с семьями погибших.

Позднее Байден направился с Харрис на церемонии у Национального мемориала рейса 93 близ Шанксвилла в Пенсильвании, а также в Пентагоне. Трамп тоже планировал посетить мемориал в Пенсильвании.

Теракты 11 сентября 2001 года – серия из четырех скоординированных терактов, совершенных смертниками, которым удалось угнать четыре авиалайнера в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Теракты совершили члены организации «Аль-Каида».

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