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Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру

мы и это заметили
Эльяс Шафиев, собкор
11 сентября 2024, 23:03 2475

После серии публичных заявлений по поводу требований Москвы к Армении об открытии «Зангезурского коридора» Иран наконец поднял этот вопрос за столом переговоров.

В рамках подготовки к саммиту БРИКС, который состоится в следующем месяце в Казани, Али Акбар Ахмадиан, секретарь Совета национальной безопасности Ирана, вылетевший на днях в Санкт-Петербург для участия в заседании высших должностных лиц по безопасности стран БРИКС, обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию вокруг «Зангезурского коридора».

Шойгу и Али Акбар Ахмадиан

Как сообщает иранское информационное агентство Mehr, в ходе встречи Шойгу заявил, что Россия придерживается предыдущих соглашений с Тегераном по Зангeзуру, и политика Москвы в этом отношении нисколько не изменилась.

Mehr также цитирует заявление Шойгу, исходя из которого Россия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Исламской Республики Иран над тремя островами в Персидском заливе.

В то же время иранское информационное агентство не сообщает, пришли ли стороны по поводу «Зангезурского коридора» к конкретным соглашениям.

Похоже, после недавнего визита Шойгу в Тегеран вопрос «Зангезурского коридора», как и ряд других принципиальных моментов в ирано-российских отношениях, остаются открытыми.

О степени удовлетворенности Али Акбара Ахмадиана позицией его российского коллеги можно будет судить только по последующим действиям официального Тегерана.

А в Армении считают, что Россия настроена на открытие «Зангезурского коридора» решительно и даже может сделать это силовым путем.

Армен Петросян, армянский эксперт по региональным вопросам, считает, что в настоящее время вероятность деблокирования коммуникаций военным путем силами Азербайджана или Турции крайне мала. По его оценке, на данный момент позволить себе такое решение может только Россия, да и то, если почувствует, что теряет контроль над процессами.

«Москва уже пересекла все «красные линии» в Украине. И если сделала это один раз, то может сделать и во второй», - отметил Армен Петросян, подчеркнув, что задача России – не допустить, чтобы американский или турецко-азербайджанский проекты были реализованы в обход ее стратегических интересов.

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