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Британия приняла решение

11 сентября 2024, 23:06 1466

Великобритания уже приняла решение о разрешении для Украины использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом сообщает The Guardian в среду, 11 сентября, со ссылкой на правительственные источники.

По данным журналистов, решение было принято частным образом, поэтому о нем не будет объявлено 13 сентября во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.

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