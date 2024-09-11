Британия приняла решение

Великобритания уже приняла решение о разрешении для Украины использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом сообщает The Guardian в среду, 11 сентября, со ссылкой на правительственные источники.

По данным журналистов, решение было принято частным образом, поэтому о нем не будет объявлено 13 сентября во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.