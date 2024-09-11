Американцы раскрывают армянам свой кошелек

Согласно документу, подписанному 11 сентября между руководителем ереванского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Джоном Алело и вице-премьером Армении Мгером Григоряном, более чем вдвое, со 120 до 250 миллионов долларов в год, был увеличен объем финансовой помощи, выделяемой правительством США для Армении. Как сообщает ереванский офис USAID, это было сделано для «поддержания в Армении развития демократии и экономики». Агентство также напомнило, что с 1992 года объем финансовой помощи Вашингтона Еревану превысил три миллиарда долларов. USAID заявляет, что в соответствии с меняющимися потребностями страны, «включая недавние проблемы и геополитические сдвиги, с которыми сталкивается Армения», агентство будет и впредь оказывать поддержку.

Отвечая на напрашивающийся вопрос, что имело в виду Агентство США по международному развитию, говоря о «проблемах и геополитических изменениях, с которыми сталкивается Армения», следует отметить, что в контексте геополитических трансформаций в регионе Южного Кавказа Соединенные Штаты избрали стратегию отдаления Армении от России и превращения ее в региональный форпост Запада. Именно в рамках этой стратегии США наращивают поддержку этой страны в экономической, военной и других сферах. Отметим также, что в вопросе поддержки Армении Вашингтон действует совместно с Брюсселем, где в апреле этого года впервые прошли трехсторонние переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которых обсуждалась коллективная поддержка Еревана.

В соответствии с документом, согласованным на этой встрече, как США, так и Евросоюз увеличивают поддержку Армении в широком спектре направлений, определив одной из главных своих задач сокращение зависимости Еревана от Москвы. Следует напомнить, что после этих переговоров директор USAID Саманта Пауэр провела отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подтвердив, что Агентство США по международному развитию продолжит тесное сотрудничество с Арменией и готово оказывать ей постоянную поддержку программам правительства «по укреплению и развитию демократии». Через несколько дней после этой встречи ереванский офис USAID объявил, что предоставляет в поддержку народа Армении 33 миллиона долларов, подчеркнув, что Вашингтон увеличивает помощь Еревану. Затем в середине июня американская делегация во главе с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном посетила Ереван для проведения стратегического американо-армянского диалога, по итогам которого О'Брайен заявил о выходе отношений между США и Арменией на более высокий уровень.

«Мы хотим изменить формат Стратегического диалога между США и Арменией на Комиссию по стратегическому партнерству. Этот фактор позволит нам еще больше укрепить наше совместное партнерство», - заявил тогда высокопоставленный американский дипломат. Здесь важно уточнить, что уровень стратегического партнерства создает механизм для дальнейшего наращивания прямой поддержки Армении со стороны США практически по всем направлениям, включая военную сферу и вопросы безопасности. И вот теперь «кошелек» USAID, которым распоряжается Саманта Пауэр, открылся для Армении еще шире, и грантовая поддержка США увеличена до 250 миллионов долларов. Понятно, что этой суммой американская помощь Армении не ограничится, наверняка Вашингтон будет использовать и другие механизмы.