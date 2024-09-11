USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Патриарх Кирилл заявил, что скоро конец света

11 сентября 2024, 23:25 1144

Мир приближается к апокалипсису, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет Интерфакс. По его мнению, это связано с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», - сказал патриарх.

По мнению патриарха, развитие человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства. «Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта», - считает он.

По словам патриарха, современные люди опускаются в «дарвинистические и марксистские концепции», в то время как единственным выходом из возможного кризиса является вера в Бога, благодаря которой «человек становится лучше».

«Все, что касается искусственного интеллекта - эта тема еще до конца не понята и не осознана. Есть, конечно, и апокалиптические страшилки, когда искусственный интеллект берет власть над всем человечеством... но само по себе понятие ИИ, конечно, заставляет подумать о многих возможных последствиях применения этого механизма или инструмента», - сказал патриарх Кирилл.

Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 1414
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 6328
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 1366
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили
11 сентября 2024, 23:03 2479
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
11 сентября 2024, 19:09 6659
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды
11 сентября 2024, 22:23 2173
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
11 сентября 2024, 18:50 4242
Давка и духота в бакинском метро
Давка и духота в бакинском метро наши проблемы
11 сентября 2024, 22:05 3428
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
11 сентября 2024, 16:24 4699
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
11 сентября 2024, 22:14 1590
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
11 сентября 2024, 21:34 2641

ЭТО ВАЖНО

Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 1414
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 6328
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 1366
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили
11 сентября 2024, 23:03 2479
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
11 сентября 2024, 19:09 6659
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды
11 сентября 2024, 22:23 2173
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
11 сентября 2024, 18:50 4242
Давка и духота в бакинском метро
Давка и духота в бакинском метро наши проблемы
11 сентября 2024, 22:05 3428
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
11 сентября 2024, 16:24 4699
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
11 сентября 2024, 22:14 1590
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
11 сентября 2024, 21:34 2641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться