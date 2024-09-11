Патриарх Кирилл заявил, что скоро конец света

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», - сказал патриарх.

Мир приближается к апокалипсису, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет Интерфакс. По его мнению, это связано с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

По мнению патриарха, развитие человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства. «Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта», - считает он.

По словам патриарха, современные люди опускаются в «дарвинистические и марксистские концепции», в то время как единственным выходом из возможного кризиса является вера в Бога, благодаря которой «человек становится лучше».

«Все, что касается искусственного интеллекта - эта тема еще до конца не понята и не осознана. Есть, конечно, и апокалиптические страшилки, когда искусственный интеллект берет власть над всем человечеством... но само по себе понятие ИИ, конечно, заставляет подумать о многих возможных последствиях применения этого механизма или инструмента», - сказал патриарх Кирилл.