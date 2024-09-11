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Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...

11 сентября 2024, 23:37 1366

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление Европейского союза от 11 сентября, озвученное в ходе заседания Комитета министров Совета Европы со ссылкой на публичное заявление Комитета СЕ по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (КПП) от 3 июля. 

В заявлении говорится: «4 июля 2024 года мы как Министерство иностранных дел дали наш подробный комментарий, отражающий нашу позицию по публичному заявлению ЕКПП. Неприемлемо, чтобы Европейский союз вновь делал предвзятые заявления в отношении этого публичного заявления, и мы решительно отвергаем эту клеветническую кампанию. Вместо того, чтобы делать такие необоснованные заявления против нашей страны, мы рекомендуем ЕС сосредоточиться на нарушениях прав человека в государствах - членах ЕС. 

ЕС до сих пор не дал оценку фактам убийств протестующих во Франции в ходе акции «желтых жилетов», пытки против местного населения островных районов в результате неоколониальной политики Франции, распространению взяточничества и коррупции в структурах ЕС, исламофобия и нападения на мусульман до сих пор не расследованы, а ЕС не выразил адекватного отношения к этим проблемам».

МИД Азербайджана «с сожалением» отмечает, что «безразличие ЕС к нарушениям фундаментальных прав и свобод людей в Армении, находящейся под патронажем ЕС, к случаям гибели в тюрьмах лиц, арестованных в результате политических преследований, а также к преследованиям в отношении политиков и членов их семей является ярким примером двойных стандартов». 

«На фоне сказанного подобные предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. В частности, эта клеветническая кампания против Азербайджана в преддверии COP29 является ярким примером предвзятости против нашей страны. В Азербайджане защищены все права людей, наряду с защитой лиц, лишенных свободы, достигнут значительный прогресс в области приведения соответствующей практики в соответствие с общепринятыми международными стандартами, и заявления Европейского союза об этом совершенно необоснованны», - отмечается в комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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