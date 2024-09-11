Раскрыты личности убитых в Мали «вагнеровцев»

Агентство на основе открытых данных, сообщений боевиков и родственников, интервью с близкими «вагнеровцев» и анализа видеозаписей с места событий при помощи программы для распознавания лиц установило личности 23 пропавших без вести боевиков ЧВК и еще двоих попавших в плен.

Среди наемников ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали в конце июля, были участники боев под Бахмутом, в Ливии, Сирии и других регионах, сообщает Reuters.

Мать 31-летнего Вадима Евсюкова Маргарита Гончарова рассказала Reuters, что ее сын отбывал наказание, связанное с наркотиками, а в 2022 году стал бойцом ЧВК. В войне России против Украины он возглавил взвод в 500 человек. Вернувшись, Евсюков работал портным, а в апреле тайно отправился в Африку, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру, рассказала женщина. Она добавила, что пыталась отговаривать сына.

Министерство обороны России, Министерство иностранных дел и ЧВК «Вагнер» не ответили на запросы Reuters о комментариях к этой истории.

28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что в районе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и «вагнеровцев», а также взяли нескольких в плен. В ЧВК подтвердили потери среди наемников группы и Вооруженных сил Мали, но не назвали точное число погибших, раненых или взятых в плен. Малийские власти сообщили о гибели двух своих солдат и ранении еще десяти. Местный чиновник заявил AFP, что «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен». По данным CSP-PSD, в ходе боев погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.