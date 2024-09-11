USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Зеленский о переговорах с Россией

00:12 207

Для начала переговоров с Россией представители Украины должны получить соответствующие полномочия, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что он таких полномочий не давал.

Журналисты заявили, что циркулирует много информации о переговорах с россиянами. У президента спросили, насколько серьезны эти разговоры и когда бы это могло произойти.

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», - сказал Зеленский, подчеркнув, что настоящий мир не должен иметь никаких альтернатив.

«Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей!» - подчеркнул он.

Впервые о секретных переговорах между Украиной и Россией по частичному прекращению огня заявило The Washington Post. По информации источников издания, воюющие страны должны были провести косвенные переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 1415
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 6334
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 1373
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили
11 сентября 2024, 23:03 2486
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
11 сентября 2024, 19:09 6661
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды
11 сентября 2024, 22:23 2177
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
11 сентября 2024, 18:50 4244
Давка и духота в бакинском метро
Давка и духота в бакинском метро наши проблемы
11 сентября 2024, 22:05 3431
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
11 сентября 2024, 16:24 4699
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
11 сентября 2024, 22:14 1592
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
11 сентября 2024, 21:34 2641

ЭТО ВАЖНО

Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 1415
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 6334
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 1373
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили
11 сентября 2024, 23:03 2486
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
11 сентября 2024, 19:09 6661
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды
11 сентября 2024, 22:23 2177
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
11 сентября 2024, 18:50 4244
Давка и духота в бакинском метро
Давка и духота в бакинском метро наши проблемы
11 сентября 2024, 22:05 3431
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
11 сентября 2024, 16:24 4699
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
11 сентября 2024, 22:14 1592
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
Караганов призвал ударить по Рейхстагу: «Пусть горит»
11 сентября 2024, 21:34 2641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться