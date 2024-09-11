Зеленский о переговорах с Россией

Для начала переговоров с Россией представители Украины должны получить соответствующие полномочия, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что он таких полномочий не давал.

Журналисты заявили, что циркулирует много информации о переговорах с россиянами. У президента спросили, насколько серьезны эти разговоры и когда бы это могло произойти.

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», - сказал Зеленский, подчеркнув, что настоящий мир не должен иметь никаких альтернатив.

«Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей!» - подчеркнул он.

Впервые о секретных переговорах между Украиной и Россией по частичному прекращению огня заявило The Washington Post. По информации источников издания, воюющие страны должны были провести косвенные переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.