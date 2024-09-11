Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?

Как уже сообщалось, накануне, 11 сентября, под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета. На заседании обсудили не только проекты государственного и сводного бюджетов на 2025 год и последующие три года, но и тенденции развития мировой экономики, основные гипотезы, используемые в бюджетных прогнозах текущей экономической ситуации и обновленных макроэкономических прогнозов на 2024–2028 годы… Ситуация с развитием ненефтяного сегмента экономики Азербайджана сложилась достаточно сложная. Поскольку простых решений нет, по-настоящему серьезный результат можно будет гипотетически увидеть только на длинной дистанции.

По итогам январе-мая нынешнего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 26,2 миллиарда манатов, что на 11,5 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время, производственная экономика Азербайджана уже не первый год лидирует по темпам роста в сравнении с добывающим сектором (с мая 2023 по май 2024 производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 0,2 процента, в то время, как в неуглеводородном выросло на 7 процентов). Эти отдельные точки роста были сконцентрированы в индустриальных и промышленных парках, на площадках которых создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства (монтаж производственных линий), тестирования новых технологий и выведения товара на рынок (доступ к магистральной инфраструктуре, включая МТК). К июлю 2024 года, продукция, произведенная в промышленных зонах, была реализована на общую сумму 13,5 миллиарда манатов, из которой чистый экспорт составил 4,4 миллиарда манатов. На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах присвоен 151 субъекту предпринимательства с общей стоимостью инвестиций 8 миллиардов манатов. Предприниматели инвестировали в промзоны 6,8 миллиарда манатов и создали более 10.500 постоянных рабочих мест. В рамках предстоящих контрактов по промзонам планируется дополнительно инвестировать 1 миллиард манатов и создать более 7.100 новых рабочих мест. Для сравнения напомним, что численность сотрудников SOCAR - системообразующего предприятия азербайджанской экономики - составляет порядка 50 тыс человек. Понятно, что в масштабах государства и нефтедобывающей отрасли, промпарки имеют куда более скромные успехи. И тогда возникает резонный вопрос: а что, если масштабировать этот опыт, и в каждом районе Азербайджана организовать свои промпарки, увеличив тем самым масштаб подобных площадок и расширив доступ к ним представителей регионального бизнеса? В июле на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, советник министра экономики Хагани Абдуллаев в ответ на подобное предложение одного из депутатов, ответил, что нет резона создавать индустриальную зону в каждом регионе, поскольку, если речь идет об иностранных инвесторах, то экономический потенциал самого района должен соответствовать их запросам. То есть, сочетать доступ к инфраструктуре и энергии, наличие квалифицированных работников и близость к узловым транспортным коммуникациям.

При этом, Абдуллаев привел в пример промзоны, созданные за последние годы - две в Карабахе, создавшие около тысячи рабочих мест, новую промзону, которая создается Нахчыване, а также промышленный квартал Гаджигабул, который будет увеличен в масштабе до промышленной зоны. Достаточно интенсивно развивается Агдамский промпарк, который уже насчитывает 23 резидента. Недавно здесь было зарегистрировано предприятие по производству кальцита с микронизацией и покрытием (инвестиционная стоимость проекта составила 3,7 миллиона манатов). Кальцит используется в производстве пластиковой мебели, труб, автомобилей и многих других изделий из пластика как в натуральном, так и в мелованном состоянии. А также в производстве бумаги, красок и строительных смесей. Таким образом, азербайджанская экономика сможет обеспечить себя важнейшим химическим компонентом, в производстве широкого ассортимента товаров потребительского спроса. Постепенно в азербайджанских промышленных зонах формируется несколько уровней предприятий, соответствующих масштабам иностранных инвестиций - до 50-70 миллионов долларов, свыше 100 миллионов долларов, и более. В этом году обозначены интересы предприятий из стран Восточной Европы - Болгарии, Словакии, Сербии и Румынии. А недавно была достигнута договоренность по развитию текстильного кластера с Узбекистаном. Также достаточно интенсивно развивается взаимодействие с белорусскими и китайскими промышленными корпорациями. Однако, стержневое направление по-прежнему - нефтехимия Недавно был подписан один из крупнейших для промзон Азербайджана проектов с российским химическим лидером "Химтэк Инжиниринг". Эта компания является владельцем единственного в своем роде российского комплекса по производству этаноламинов - «Синтез ОКА», а также совладельцем (совместно с «Газпром») ЗАО «Химсорьент» - единственного в России объекта по производству метилдиэтаноламина и специальных сорбентов для очистки природных или технологических газов от кислых примесей. Стоимость производственных линий нового предприятия в Сумгаитском химико-технологическом парке составит 100 миллионов долларов при производственной мощности 15.000 тонн. Взаимодействие с "Химтэк Инжиниринг" даст азербайджанским отраслевым компаниям богатый опыт управления технологиями, применяемыми в ряде процессов органического синтеза - гидрирования, эпоксидирования, оксиалкилирования и этерификации. Без этих компонентов невозможно производство специальных сорбентов для очистки природных или технологических газов от кислотных примесей.

Наконец, недавно появился очередной промышленный проект SOCAR, связанный с нефтехимией. В кооперации с российской "Татнефтью", планируется создать совместное предприятие по производству смазочных материалов. По словам Руфата Махмудова, гендиректора "Сокар РУС" (дочернее предприятие SOCAR), такое производство может быть организовано в Азербайджане или на территории третьей страны. Как утверждает Махмудов, аналогичные планы имеются также в отношении компании "СИБУР", с которой SOCAR конкурирует на российском рынке полимеров... Полный перечень планируемых и уже реализуемых проектов явно выходит за рамки одной публикации. Можно лишь констатировать, что сформировалась критическая масса проектов, которые переросли рамки отдельных мер регулирования на уровне промышленных парков. Промышленные парки: сочетание экспорта и импортозамещения Стратегию развития промпарков можно рассмотреть, как один из ключевых способов реализации промышленной политики. Какие же возможности и аспекты мы получаем? - возможность укрупнения предприятий и создание новых национальных концернов на базе совместных предприятий и отдельных компаний в промпарках. В частности, если взять наиболее успешные проекты в химической отрасли, правительство Азербайджана может на определенном этапе выкупить некоторые из них для создания собственных финансово-промышленных инструментов, обеспечивающих становление в стране металлургии, дальнейшего развития строительной отрасли, той же химической промышленности, текстильного кластера и других отраслей. Слияния и частно-государственные партнёрства — это мировой тренд. Таким образом, будут создаваться предпосылки для новых промышленных кластеров и появления крупных национальных компаний уровня SOCAR. - дальнейшее стимулирование экспорта и защита внутреннего рынка за счет управляемого снижения валютного курса. Есть смысл в среднесрочной перспективе довести общий объем государственного финансирования неуглеводородных промышленных проектов до уровня 10-12 процентов от ВВП. При этом, частный сектор, как и сегодня, будет обслуживать крупный, отдельно взятый государственный альянс субподрядами, поставками различных комплектующих и прочими необходимыми работами и услугами. Таким образом, сохранится и будет поддерживаться эффект кооперации от крупных госхолдингов до десятков и сотен частных компаний малого и среднего уровня. Согласно планам правительства, ненефтяной экспорт по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,746,7 миллиарда долларов. По существу дела, чтобы устойчиво входить в постнефтянную эру необходимо не просто удвоить поступления от экспорта, а поднять их в течение ближайших 15-17 лет в пять-шесть раз.