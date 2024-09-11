Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Как уже сообщалось, накануне, 11 сентября, под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.
На заседании обсудили не только проекты государственного и сводного бюджетов на 2025 год и последующие три года, но и тенденции развития мировой экономики, основные гипотезы, используемые в бюджетных прогнозах текущей экономической ситуации и обновленных макроэкономических прогнозов на 2024–2028 годы…
Ситуация с развитием ненефтяного сегмента экономики Азербайджана сложилась достаточно сложная. Поскольку простых решений нет, по-настоящему серьезный результат можно будет гипотетически увидеть только на длинной дистанции.
По итогам январе-мая нынешнего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 26,2 миллиарда манатов, что на 11,5 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время, производственная экономика Азербайджана уже не первый год лидирует по темпам роста в сравнении с добывающим сектором (с мая 2023 по май 2024 производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 0,2 процента, в то время, как в неуглеводородном выросло на 7 процентов). Эти отдельные точки роста были сконцентрированы в индустриальных и промышленных парках, на площадках которых создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства (монтаж производственных линий), тестирования новых технологий и выведения товара на рынок (доступ к магистральной инфраструктуре, включая МТК).
К июлю 2024 года, продукция, произведенная в промышленных зонах, была реализована на общую сумму 13,5 миллиарда манатов, из которой чистый экспорт составил 4,4 миллиарда манатов.
На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах присвоен 151 субъекту предпринимательства с общей стоимостью инвестиций 8 миллиардов манатов. Предприниматели инвестировали в промзоны 6,8 миллиарда манатов и создали более 10.500 постоянных рабочих мест. В рамках предстоящих контрактов по промзонам планируется дополнительно инвестировать 1 миллиард манатов и создать более 7.100 новых рабочих мест.
Для сравнения напомним, что численность сотрудников SOCAR - системообразующего предприятия азербайджанской экономики - составляет порядка 50 тыс человек.
Понятно, что в масштабах государства и нефтедобывающей отрасли, промпарки имеют куда более скромные успехи. И тогда возникает резонный вопрос: а что, если масштабировать этот опыт, и в каждом районе Азербайджана организовать свои промпарки, увеличив тем самым масштаб подобных площадок и расширив доступ к ним представителей регионального бизнеса?
В июле на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, советник министра экономики Хагани Абдуллаев в ответ на подобное предложение одного из депутатов, ответил, что нет резона создавать индустриальную зону в каждом регионе, поскольку, если речь идет об иностранных инвесторах, то экономический потенциал самого района должен соответствовать их запросам. То есть, сочетать доступ к инфраструктуре и энергии, наличие квалифицированных работников и близость к узловым транспортным коммуникациям.
При этом, Абдуллаев привел в пример промзоны, созданные за последние годы - две в Карабахе, создавшие около тысячи рабочих мест, новую промзону, которая создается Нахчыване, а также промышленный квартал Гаджигабул, который будет увеличен в масштабе до промышленной зоны.
Достаточно интенсивно развивается Агдамский промпарк, который уже насчитывает 23 резидента. Недавно здесь было зарегистрировано предприятие по производству кальцита с микронизацией и покрытием (инвестиционная стоимость проекта составила 3,7 миллиона манатов). Кальцит используется в производстве пластиковой мебели, труб, автомобилей и многих других изделий из пластика как в натуральном, так и в мелованном состоянии. А также в производстве бумаги, красок и строительных смесей. Таким образом, азербайджанская экономика сможет обеспечить себя важнейшим химическим компонентом, в производстве широкого ассортимента товаров потребительского спроса.
Постепенно в азербайджанских промышленных зонах формируется несколько уровней предприятий, соответствующих масштабам иностранных инвестиций - до 50-70 миллионов долларов, свыше 100 миллионов долларов, и более.
В этом году обозначены интересы предприятий из стран Восточной Европы - Болгарии, Словакии, Сербии и Румынии. А недавно была достигнута договоренность по развитию текстильного кластера с Узбекистаном.
Также достаточно интенсивно развивается взаимодействие с белорусскими и китайскими промышленными корпорациями.
Однако, стержневое направление по-прежнему - нефтехимия
Недавно был подписан один из крупнейших для промзон Азербайджана проектов с российским химическим лидером "Химтэк Инжиниринг". Эта компания является владельцем единственного в своем роде российского комплекса по производству этаноламинов - «Синтез ОКА», а также совладельцем (совместно с «Газпром») ЗАО «Химсорьент» - единственного в России объекта по производству метилдиэтаноламина и специальных сорбентов для очистки природных или технологических газов от кислых примесей. Стоимость производственных линий нового предприятия в Сумгаитском химико-технологическом парке составит 100 миллионов долларов при производственной мощности 15.000 тонн. Взаимодействие с "Химтэк Инжиниринг" даст азербайджанским отраслевым компаниям богатый опыт управления технологиями, применяемыми в ряде процессов органического синтеза - гидрирования, эпоксидирования, оксиалкилирования и этерификации. Без этих компонентов невозможно производство специальных сорбентов для очистки природных или технологических газов от кислотных примесей.
Наконец, недавно появился очередной промышленный проект SOCAR, связанный с нефтехимией. В кооперации с российской "Татнефтью", планируется создать совместное предприятие по производству смазочных материалов. По словам Руфата Махмудова, гендиректора "Сокар РУС" (дочернее предприятие SOCAR), такое производство может быть организовано в Азербайджане или на территории третьей страны. Как утверждает Махмудов, аналогичные планы имеются также в отношении компании "СИБУР", с которой SOCAR конкурирует на российском рынке полимеров...
Полный перечень планируемых и уже реализуемых проектов явно выходит за рамки одной публикации. Можно лишь констатировать, что сформировалась критическая масса проектов, которые переросли рамки отдельных мер регулирования на уровне промышленных парков.
Промышленные парки: сочетание экспорта и импортозамещения
Стратегию развития промпарков можно рассмотреть, как один из ключевых способов реализации промышленной политики. Какие же возможности и аспекты мы получаем?
- возможность укрупнения предприятий и создание новых национальных концернов на базе совместных предприятий и отдельных компаний в промпарках.
В частности, если взять наиболее успешные проекты в химической отрасли, правительство Азербайджана может на определенном этапе выкупить некоторые из них для создания собственных финансово-промышленных инструментов, обеспечивающих становление в стране металлургии, дальнейшего развития строительной отрасли, той же химической промышленности, текстильного кластера и других отраслей. Слияния и частно-государственные партнёрства — это мировой тренд. Таким образом, будут создаваться предпосылки для новых промышленных кластеров и появления крупных национальных компаний уровня SOCAR.
- дальнейшее стимулирование экспорта и защита внутреннего рынка за счет управляемого снижения валютного курса.
Есть смысл в среднесрочной перспективе довести общий объем государственного финансирования неуглеводородных промышленных проектов до уровня 10-12 процентов от ВВП. При этом, частный сектор, как и сегодня, будет обслуживать крупный, отдельно взятый государственный альянс субподрядами, поставками различных комплектующих и прочими необходимыми работами и услугами. Таким образом, сохранится и будет поддерживаться эффект кооперации от крупных госхолдингов до десятков и сотен частных компаний малого и среднего уровня.
Согласно планам правительства, ненефтяной экспорт по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,746,7 миллиарда долларов. По существу дела, чтобы устойчиво входить в постнефтянную эру необходимо не просто удвоить поступления от экспорта, а поднять их в течение ближайших 15-17 лет в пять-шесть раз.
Насколько это реально?
Можно сказать, что такова программа максимум. Но к этому нужно стремиться. Если взять список государств-покупателей азербайджанской ненефтяной продукции, то это, преимущественно, компании из числа государств стратегических партнёров и соседей. Топ-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал в 2024 году ненефтяную продукцию, выглядит следующим образом: Россия - 1,1 миллиарда долларов (+18,5 процента) Турция - 783,9 миллиона (+9,9), Грузия - 332,5 миллиона (+ 45,6), Швейцария - 175,3 миллиона (- 11,7), Казахстан - 95 миллионов долларов (-7,5 процента).
Данный баланс может меняться, но верхняя группа с добавлением выхода на масштабный китайский рынок обязательно сохранится. При этом, необходимо расширять число стран, в которые экспорт азербайджанских товаров будет колебаться в диапазоне от 300 до 500 миллионов долларов в год.
Подведем итог
В мире есть масса примеров как в пользу "промышленной политики", так и против нее. Наиболее классический — это сравнение с Латинской Америкой, в промышленной политике которой, за исключением Бразилии, ничего особо не получилось. Или с Юго-Восточной Азией, где получилось все. Но, опять же, каждый кейс имеет национальную и географическую специфику.
Другой вопрос, что считать успехом "промышленной политики"? Традиционно большинство исследователей рассматривают такие показатели, как инвестиции, экспорт, совокупная факторная производительность… Но все это может быть только частью общей картины. "Промышленная политика" в режиме действующих глобальных рынков и коммуникаций предполагает, что она лучше всего работает, когда направлена "вовне" - то есть, на развитие и продвижение экспортного потенциала страны.
А как быть в период кризиса глобализма и перестройки коммуникаций? Возможно, в такой ситуации лучше делать ставку на внутреннее потребление и импортозамещение?
Таким образом, задачи промышленной политики вытекают не только из экономических предпосылок, но и являются также следствием политических или административных решений. Результаты промышленной политики видны только в проекции «длинной» перспективы. Ведь то, что кажется эффективным сегодня, завтра может восприниматься совершенно иначе.
Многим, в том числе на Западе, нравились советские индустриальные гиганты 1930-х годов. Пока не выяснилось, что приспособить их для чего-то другого, кроме как поддерживать массовое производство стандартных металлических изделий по технологиям тех же 1930-х годов, не очень получается.
С другой стороны, в начале 1970-х многим западным экономистам не нравилась поддержка тяжелой и химической промышленности в Южной Корее, которую инициировал президент Пак Чон Хи. Первые данные показали, что и производительность там была низкая, и коррупция запредельная. А через полвека выяснилось, что Industrial Policy, предпринятая Пак Чон Хи, в целом обеспечила корейской промышленности долгосрочный качественный сдвиг. Но такие результаты, как уже говорилось, видны не сразу - необходимо время.