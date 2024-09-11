Над Черным морем пропал российский истребитель

Российские военные паблики сообщают о потере истребителя Су-30СМ в акватории Черного моря.

Мониторинговые каналы пишут, что взлетевший с аэродрома Саки истребитель с двумя пилотами на борту пропал с радаров над Черным морем прошедшей ночью.

По их данным, в поисковой операции принимали участие вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также самолет Ан-26. Утверждается, что в 80 км северо-западнее мыса Тарханкут было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета.

Минобороны РФ потерю самолета не подтверждало.